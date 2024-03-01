«Η τέχνη δεν μπορεί να απειλείται από αυτόκλητους ιεροεξεταστές» δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την αντίδραση του κόμματος Νίκη του Δημήτρη Νατσιού για την αφίσα της ταινίας «Αδέσποτα Κορμιά».



«Ένας αυτόκλητος ιεροεξεταστής του κόμματος “Νίκη” απαίτησε, μέσω κοινοβουλευτικής επίκαιρης ερώτησης του, να τιμωρηθεί ως “βλάσφημο” το ντοκιμαντέρ “Αδέσποτα Κορμιά” της Ελίνας Ψύκου. Ευτυχώς, κανένας τέτοιος σκοταδισμός δεν μπορεί να αγγίξει την κοινωνία μας και κυρίως δεν μπορεί να κλονίσει τις δημοκρατικές ελευθερίες μας. Εμείς σε αυτούς τους κυρίους και στον μεσαίωνα που εκπροσωπούν απαντάμε ότι καλούμε τον κόσμο να είμαστε όλοι στην προβολή του ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, για να υψώσουμε ασπίδα δημοκρατίας απέναντι στις επικίνδυνες απόψεις τους» τονίζει η τομεάρχης Πολιτισμού της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κυριακή Μάλαμα.

Το φιλμ ακολουθεί την ιστορία τριών γυναικών και η σύνοψη αναφέρει: «Η Ρόμπιν είναι έγκυος, αλλά δε θέλει να γίνει μητέρα. Η Κατερίνα θέλει αλλά δεν μπορεί. H Κική θέλει απλώς να πεθάνει με αξιοπρέπεια. Όμως η άμβλωση, η εξωσωματική γονιμοποίηση και η ευθανασία αντίστοιχα δεν είναι νόμιμες στις χώρες τους. Τα «Αδέσποτα Κορμιά» εξερευνούν τη σωματική αυτονομία σε μια Ευρώπη, όπου επιτρέπεται να ταξιδέψεις, να εργαστείς και να καταναλώσεις ελεύθερα, αλλά όχι πάντα να ζήσεις ή να πεθάνεις όπως επιθυμείς.

Η νέα ταινία της Ελίνας Ψύκου είναι ένα ντοκιμαντέρ με τη μορφή road movie. Οι ηρωίδες του ταξιδεύουν σε μια Ευρώπη που ολοένα συντηρικοποιείται, διεκδικώντας τίποτα λιγότερο από αυτονομία και αυτοδιάθεση του σώματός τους. Το ταξίδι τους είναι αβάστακτα σοβαρό και ανέλπιστα αστείο, τα αιτήματά τους επείγοντα, ο αντίλογος σαθρός αλλά συχνά ηχηρός, το αποτέλεσμα αμφίρροπο.

Ένα ντοκιμαντέρ για νομικά παράδοξα, τεχνητά σύνορα και κοινωνικές ανισότητες αλλά κυρίως ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή, τον θάνατο και ακόμα περισσότερο για το δικαίωμα να επιλέγεις ανάμεσα στα δύο».

«Βλάσφημη και αντιαισθητική αφίσα»

Η αφίσα της ταινίας εξόργισε τον βουλευτή του κόμματος Νίκη, Κομνηνό Δελβερούδη, ο οποίος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή ζητώντας να ασκηθεί λογοκρισία στο εικαστικό της, αναφέροντας ανάμεσα σ’ άλλα: «Η ταινία "Αδέσποτα Κορμιά" συνοδεύεται από μία προκλητική, βλάσφημη και αντιαισθητική αφίσα, η οποία απεικονίζει εσταυρωμένη τη μορφή μιας γυναίκας, εγκύου και γυμνόστηθης, η οποία παραπέμπει απροκάλυπτα στο ιερό πρόσωπο της Παναγίας. Η εν λόγω αφίσα προσβάλλει απροκάλυπτα τα χρηστά ήθη, βλασφημώντας το ιερό σύμβολο του σταυρού και τα ιερά πρόσωπα του Εσταυρωμένου Χριστού και της Παναγίας, ενώ το απαράδεκτο αυτό γεγονός φανερώνει, για μια ακόμα φορά, πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη επαναφοράς των ποινικών διατάξεων για την κακόβουλη βλασφημία και την καθύβριση θρησκεύματος. Πρόσφατα η Νίκη, μέσω του προέδρου της, κατήγγειλε ένα άλλο ατόπημα, σε σειρά του Netflix, όπου παρουσιάζεται ο Μέγας Αλέξανδρος ως ομοφυλόφιλος. Πότε επιτέλους θα σταματήσει ο διασυρμός της Ελλάδας, της πολιτιστικής και ορθόδοξης θρησκευτικής μας κληρονομιάς;».

To τρέιλερ της ταινίας

