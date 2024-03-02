Του Αντώνη Αντζολέτου

Με ένα «restart» ο Στέφανος Κασσελάκης επιχειρεί να σβήσει ό,τι έγινε στο συνέδριο και να αφήσει πίσω του την παρατεταμένη εσωστρέφεια που ταλανίζει το κόμμα. Είναι λίγος ο χρόνος που έχει μπροστά του τόσο για τις ευρωεκλογές όσο και για τη στράτευσή του (13 Μαρτίου) και συνεπώς θέλει να κλείσει αρκετούς λογαριασμούς.

Παρά το γεγονός πως το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ο Παύλος Πολάκης δεν βρέθηκε απέναντί του στην κορυφαία κομματική διαδικασία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέχασε τι είχε συμβεί με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ο χανιώτης βουλευτές απείχε από την ψηφοφορία και έτσι έκανε πράξη όσα είχε πει περί κομματικής πειθαρχίας. Δεν θα είναι πια συντονιστής του κοινοβουλευτικού έργου και των τομέων του κόμματος στέλνοντας ένα μήνυμα προς όλα τα στελέχη. Δεν έμεινε εκτός επιτελικού σχεδιασμού αφού επανήλθε στα παλαιά του καθήκοντα στο τομέα Διαφάνειας του κόμματος. Φάνηκε πάντως πως το «γυαλί» μεταξύ των δυο πλευρών έχει σε μεγάλο βαθμό ραγίσει. Το επεισόδιο, πάντως θεωρείται λήξαν αφού και χθες σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Στέφανος Κασσελάκης στον ΑΝΤ1 μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας.

Σε αυτούς που δεν θα συνεχίσουν να προσφέρουν από κάποια επιτελική θέση στην Κουμουνδούρου είναι ο αναπληρωτής γραμματέας Γιώργος Βασιλειάδης. Με επιστολή του έκανε σαφές πως θα παραμείνει στις επάλξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαρίστησε τον Αλέξη Τσίπρα και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για την τιμή που του έκαναν, ενώ ευχαρίστησε και τον Στέφανο Κασσελάκη για τη μέχρι σήμερα συνεργασία. Στην ανανέωση που επιχειρείται ξεχωριστή θέση θα έχει η δημοσιογράφος και διευθύντρια της «Αυγής», Βούλα Κεχαγιά, η οποία φέρεται να αναλαμβάνει τη θέση της εκπροσώπου τύπου αφού η Δώρα Αυγέρη θα είναι υποψήφια με το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος.

Όσον αφορά το Εκτελεστικό Γραφείο, που θα συνεδριάσει για πρώτη φορά τη Δευτέρα, θα αποτελείται συνολικά από 14 μέλη μαζί με τον πρόεδρο. Θα συμμετέχουν οι Όλγα Γεροβασίλη, Σωκράτης Φάμελλος, Θεοδώρα Τζάκρη, Ράνια Σβίγκου, Ρένα Δούρου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο νέος εκπρόσωπος τύπου που πιθανότατα θα είναι Βούλα Κεχαγιά. Τα νέα πρόσωπα που τοποθέτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι Νίκος Παππάς, Ευάγγελος Αποστολάκης, Κυριακή Μάλαμα, Πάνος Ρήγας, Λευτέρης Κρέτσος και Γιάννης Μπουρνούς. Είναι σαφές πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε να έχει στον «πρωινό καφέ» στελέχη με τα οποία είχε συγκρουστεί έντονα το τελευταίο διάστημα. Διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας στη θέση του Γιώργου Τσίπρα, που θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, αναλαμβάνει ο Θάνος Μωραϊτης. Αναπληρωτές κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και συνεπώς αναβαθμισμένοι ορίζονται ο Χρήστος Γιαννούλης και ο Βασίλης Κόκκαλης, ενώ μικρές αλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο τομεαρχών.

Νέα Αριστερά

Την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά στην Κουμουνδούρου στο ΣΕΦ ξεκινούσε η ιδρυτική συνδιάσκεψη της Νέας Αριστεράς. Η κοινοβουλευτική ομάδα του Αλέξη Χαρίτση μετατρέπεται σιγά – σιγά σε κόμμα και μπαίνει στη μάχη των ευρωεκλογών. Η άσκηση ισχυρής αντιπολίτευσης βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του κ. Χαρίτση ο οποίος τόνισε: «Η Νέα Αριστερά δίνει διέξοδο στην απουσία ισχυρής αντιπολίτευσης. Έτσι απαντάμε στην ισορροπία τρόμου που διαπερνά και τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Δύο κόμματα που είναι καθηλωμένα σε μια άνευρη και αναποτελεσματική πολιτική η οποία δεν εμπνέει και δεν πείθει. Σε έναν ΣΥΡΙΖΑ που βυθίζεται καθημερινά στην αναξιοπιστία και στην τοξικότητα και σε ένα ΠΑΣΟΚ που λειτουργεί ως συνέχεια ενός παλιού, κακού πολιτικού συστήματος με βαθιές υποκλίσεις στον συμβιβασμό με τις πολιτικές της Δεξιάς. Έτσι απαντάμε και στον συντηρητισμό του ΚΚΕ που καταψήφισε το αυτονόητο πολιτικό δικαίωμα του γάμου για όλους τους πολίτες και μεταθέτει την αλλαγή των συσχετισμών στη Δευτέρα Παρουσία».

Στο ΣΕΦ βρέθηκε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, όλα τα κορυφαία στελέχη της «Ομπρέλας» που συνδράμουν από την πρώτη στιγμή στη συγκρότηση της Νέας Αριστεράς, αλλά και ο επικεφαλής του «Κόσμος» Πέτρος Κόκκαλης. Οι συζητήσεις των δυο πλευρών για κοινή κάθοδο στις ευρωεκλογές φαίνεται πως δεν έχουν σταματήσει.

