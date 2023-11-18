Σκρέκας: Θέλουμε να βάλουμε τάξη στο χάος των παραπλανητικών προσφορών

Τέλος βάζει το υπουργείο Ανάπτυξης στα τεχνάσματα των προσφορών που εμφανίζονται ως δελεαστικές ενώ διαπιστώνεται εύκολα, με μια απλή μαθηματική πράξη, ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας «στόχος μας είναι να βάλουμε φρένο σε όλες τις παραπλανητικές τακτικές στα ράφια προς όφελος των νοικοκυριών αλλά και του υγιούς ανταγωνισμού». Σκοπός είναι να υπάρχουν στα ράφια καθαρές και ουσιαστικές προσφορές.

Ο υπουργός υπογραμμίζει την σημασία του ενημερωμένου καταναλωτή στη διαμόρφωση των τιμών και στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Από κοινού θα δημιουργήσουμε ένα "ανάχωμα" στην αισχροκέρδεια, σημειώνει ο Κ. Σκρέκας.

Επιπλέον υπενθυμίζει ότι οι έλεγχοι είναι συνεχείς και μόνο το τελευταίο διάστημα έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε 5 πολυεθνικές συνολικού ύψους 3,9 εκατ. ευρώ. Συνολικά έχουν γίνει περίπου 20.000 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα που προσεγγίζουν τα 8 εκατ. ευρώ από τα οποία έχουν εξοφληθεί ή βεβαιωθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ περίπου 5,9 εκατ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

