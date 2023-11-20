«Το δημογραφικό πρέπει να απολέσει εθνική προτεραιότητα, που θα υπηρετήσουν απαρέγκλιτα πολλές διαδοχικές κυβερνήσεις με συγκεκριμένη στρατηγική. Το δημογραφικό είναι μία βόμβα στα θεμέλια του έθνους» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο συνέδριο με θέμα «Το δημογραφικό πρόβλημα και η γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Συμπλήρωσε ότι το πρόβλημα του δημογραφικού δεν μπορεί να προσεγγιστεί «ως μια στατιστική ανησυχία, αλλά ως μια πτυχή της κοινωνικής ζωής με καταστροφικές επιπτώσεις».

Επικαλούμενος τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η χώρα θα γερνάει και θα λιγοστεύει το ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορεί να σηκώσει στις πλάτες του την ανάπτυξή της «με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανθεκτικότητα της οικονομίας και της κοινωνίας». «Πρέπει να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο ευάλωτες οικονομίες και κοινωνίες τής Ευρώπης, καθώς σε όλες τις διεθνείς κρίσεις οι επιπτώσεις τους στο εσωτερικό είναι πολλαπλάσιες συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά κράτη», παρατήρησε.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η ζοφερή δημογραφικά πραγματικότητα δεν είναι προϊόν μόνο της δεκαετούς οικονομικής κρίσης αλλά είχε αρχίσει από τη δεκαετία του 1980 και προφανώς η φυγή εκατοντάδων χιλιάδων νέων στο εξωτερικό επιβάρυνε την κατάσταση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «το κράτος έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει: να αντιστρέψει αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα». «Απαιτείται μία ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση η οποία θα διευκολύνει τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την οικογένειά τους», προσέθεσε, φέρνοντας ως παράδειγμα το κόστος στέγασης.

«Αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία όσων ενοικιάζουν το σπίτι τους πρέπει να δίνουν πάνω από το μισό εισόδημά τους σε έξοδα στέγασης. Αυτό δεν είναι βιώσιμο. Ήδη από τη ΔΕΘ σημείωσα ότι με την κλιμάκωση του κόστους κατοικίας, είναι αδιανόητο η κυβέρνηση να μην αναστέλλει ή να μην καταργεί το μέτρο της golden visa», επανέλαβε και τόνισε: «Για εμάς είναι προτεραιότητα να τεθούν περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση στα πρότυπα άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων και η κατάργηση της golden visa. Το εφάρμοσαν ήδη η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και το μέτρο συζητά η Ισπανία. Πλέον η golden visa λειτουργεί εις βάρος των πιο αδύναμων Ελλήνων».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητη η φορολογική δικαιοσύνη ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές για τις οικογένειες με παιδιά, όπως συμβαίνει σε αρκετές χώρες της ΕΕ.

«Επίσης για εμάς ισχυρό κοινωνικό κράτος σημαίνει και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Πρέπει να υπάρχει καθολική πρόσβαση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς», είπε και προσέθεσε ότι για τα επιδόματα χρειάζεται μία ριζική αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός τους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πρότεινε γενναιότερες ενισχύσεις από το πρώτο παιδί, για να ενισχυθεί οριζόντια η τεκνοποίηση καθώς και:

- Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος 200 ευρώ για κάθε νέο παιδί (και ως την ηλικία των 3 ετών) για άτεκνα ζευγάρια και ζευγάρια με 1 παιδί, που έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα ως και 20.000 ευρώ.

- Καθιέρωση Εθνικού «Αποταμιευτικού Λογαριασμού» για κάθε παιδί με συμμετοχή τόσο του γονέα, όσο και της Πολιτείας. Η οικογενειακή συμμετοχή θα εκπίπτει από τον ανάλογο φόρο εισοδήματος.

- Οι τρίτεκνοι να αποκτήσουν τα δικαιώματα των πολύτεκνων, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα αυτών που σήμερα έχουν πολυτεκνική ιδιότητα.

- Να κάνουμε τη μητρότητα περισσότερο συμβατή με την εργασία, να μην αποτελεί εμπόδιο στην επαγγελματική πορεία της γυναίκας.

