Για τουρκική μειονότητα στη δυτική Θράκη και για ομογενείς στα Δωδεκάνησα μίλησε ο Χακάν Φιντάν στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Προϋπολογισμού της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, τονίζοντας ότι αποτελούν προτεραιότητα της τουρκικής κυβέρνησης, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Η κατάσταση της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης και των ομογενών μας που ζουν στα Δωδεκάνησα είναι ένα από τα θέματα που δίνουμε προτεραιότητα. Παρακολουθούμε στενά τα ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων των ομογενών μας σε τομείς όπως η εκπαίδευση, οι θρησκευτικές ελευθερίες και η διαχείριση των ιδρυμάτων, που διασφαλίζονται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης και τις διεθνείς συμφωνίες», τόνισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ και συνέχισε με αναφορά στο Κυπριακό:

«Διανύουμε 60 χρόνια από την ανάδειξη του Κυπριακού. Το κλειδί για μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση του ζητήματος με βάση τις πραγματικότητες στο νησί είναι η καταγραφή των εγγενών δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού λαού, η κυριαρχική του ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς. Εάν πρόκειται να γίνει διαπραγμάτευση, θα είναι μεταξύ δύο κρατών, όχι μεταξύ δύο κοινοτήτων, και το καθεστώς και των δύο μερών θα εξισωθεί πριν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε με ευαισθησία τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Θέλουμε να προωθήσουμε τις σχέσεις μας με τη γειτονική μας Ελλάδα μέσα από έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο που βασίζεται σε μια θετική ατζέντα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.