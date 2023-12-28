Σημίτης για Ντελόρ: Ήταν ο άνθρωπος που έδωσε σάρκα και οστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, αποχαιρέτησε με θερμά λόγια τον Ζάκ Ντελόρ με τον οποίο είχαν στενή φιλία.Ο κ. Σημίτης σε δήλωσή του ανέφερε:

«Mε τον Ζακ Ντελόρ μας ένωνε μια πολιτική αλληλεγγύη, οι κοινές αρχές μας και μια ανθεκτική φιλία. Ήταν ο άνθρωπος που έδωσε σάρκα και οστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που καθιέρωσε την πολιτική ενοποίηση και καθοδήγησε μαζί με τον Μιτεράν και τον Κολ την οικονομική ενοποίηση ως την ίδρυση του ευρώ. Εύχομαι το όραμά του για την Ευρώπη να παραμείνει ισχυρό και σημείο αναφοράς στα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

