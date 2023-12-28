Ο Χάρης Δούκας ορκίστηκε σήμερα το πρωί νέος δήμαρχος της Αθήνας.

Η τελετή της ορκωμοσίας του νέου δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, και των μελών του δημοτικού συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης σε ένα σαφές μήνυμα που ο νέος δήμαρχος ήθελε να στείλει για την ανάδειξη των γειτονιών της πόλης, τονίζοντας χαρακτηριστικά «ο δήμος ξαναγυρίζει στις γειτονιές».

Ειδικότερα, ο κ. Δούκας αναφερθείς στην επιλογή της τόπου ορκωμοσίας του είπε ότι «αντικατοπτρίζει την προσήλωση της νέας Δημοτικής Αρχής στην ανάδειξη των γειτονιών της πόλης και στην προοπτική ανανέωσης, ανάπτυξης και δημιουργίας ίσων ευκαιριών για όλους τους κατοίκους της». «Απειλήθηκε πολλές φορές με κατάρρευση και κατάφερε να σωθεί χάρη στους κατοίκους και τις προηγούμενες δημοτικές αρχές», πρόσθεσε ο ίδιος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στην τελετή ορκωμοσίας παρευρέθηκαν ο Κώστας Μπακογιάννης και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Χάρης Δούκας από την κατάμεστη αίθουσα του κτιρίου από εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας και πλήθος αυτοδιοικητικών,ζήτησε ενότητα και συνεργασία για να ανταποκριθεί η νέα Δημοτική Αρχή στην εμπιστοσύνη των πολιτών με «κοινωνική ενσυναίσθηση και αποτελεσματικότητα".

Επίσης έθεσε τρεις βασικές προϋποθέσεις για να γυρίσει σελίδα η Αθήνα οι οποίες στηρίζονται στη διαμόρφωση μιας καθαρής και περιβαλλοντικά φιλικής πόλης, σε ένα νέο μοντέλο διοίκησης με αναθέσεις σε καθένα σύμβουλο μιας ευθύνης «όλες οι δράσεις του δήμου έχουν ονοματεπώνυμο» και στην καθιέρωση μιας νέας σχέσης του δήμου με τον πολίτη που θα διέπεται από την αρχή «καμία απόφαση ερήμην του».

Πηγή: skai.gr

