ΣΥΡΙΖΑ: Η χώρα μοιάζει με ξέφραγο αμπέλι, κι όντως είναι «έργο» αυτής της κυβέρνησης

Η χώρα μοιάζει με ξέφραγο αμπέλι, και αυτό είναι «έργο» της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αναφέρουν πηγές της Κουμουνούρου σχολιάζοντας όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες του έτους που φεύγει.

Όπως ανέφερεν οι ίδιες πηγές, «το 2024 κάνει ποδαρικό με νέες ανατιμήσεις που φτάνουν στο 4,5% σε βασικά είδη των σούπερ μάρκετ, ενώ τα φορολογικά έσοδα για το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023 είναι αυξημένα κατά 448 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου που προέβλεπε ο προϋπολογισμός.

Συνειδητά και σταθερά η κυβέρνηση επιδοτεί την ακρίβεια και κλείνει τα μάτια στην αισχροκέρδεια, ροκανίζοντας το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών.

Την ίδια στιγμή, οι πολίτες καλούνται να λύσουν τον γρίφο των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς ουσιαστική ενημέρωση, αλλά και χωρίς διασφάλιση από πλευράς της πολιτείας για το κόστος που θα επωμισθούν. Για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση μεταθέτει τις δικές της ευθύνες στην ατομική ευθύνη των πολιτών. Χρωματιστά τιμολόγια για τους πολίτες, αχρωματοψία στα υπερκέρδη των παρόχων ενέργειας…

Την ίδια στιγμή, η δολοφονία του νεαρού αστυνομικού σε μπαρ της Θεσσαλονίκης σε κεντρικό σημείο της πόλης, δίπλα ακριβώς στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ, έρχεται να προστεθεί στη μακρά αλυσίδα των επαναλαμβανόμενων φαινομένων ακραίας βίας και εγκληματικότητας που συγκλονίζουν την ελληνική κοινωνία το τελευταίο διάστημα.

Οι πολίτες που βιώνουν έντονη ανασφάλεια για το πώς θα βγάλουν το μήνα μέσα σε αυτό το τσουνάμι ακρίβειας και αισχροκέρδειας, πλέον νιώθουν φόβο για την ίδια τη ζωή και περιουσία τους.

Η κυβέρνηση που έταξε σταθερότητα και ασφάλεια προεκλογικά, έχει εγκαθιδρύσει την απόλυτη ανασφάλεια σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Η χώρα μοιάζει με ξέφραγο αμπέλι, κι όντως είναι «έργο» του κ. Μητσοτάκη».

