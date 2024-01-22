Σε Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία τα πρώτα αναπτυξιακά συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Την έναρξη των περιφερειακών του συνεδρίων ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρώτους σταθμούς την Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία.

Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνει πράξη «την δέσμευσή του να φέρει στο επίκεντρο της πολιτικής του την ελληνική η περιφέρεια. Η αρχή θα γίνει στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Κοζάνη, στις 4 Φεβρουαρίου.

Με την παρουσία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανου Κασσελακη, το πρώτο περιφερειακό συνέδριο θα διεξαχθεί στην Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού. Στις 10 Φεβρουαρίου στη περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στην Δημοτική Πινακοθήκη της Λάρισας θα διεξαχθεί το 2ο περιφερειακό συνέδριο, τις εργασίες του οποίου θα ανοίξει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης».

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κουμουνδούρου «κύριος στόχος των συνεδρίων αποτελεί η απάντηση στο πρόβλημα της αποεπένδυσης σε ζωτικής σημασίας εθνικές υποδομές και δραστηριότητες κατά τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Η ανάδειξη των αιτίων και των παραγόντων που έβαλαν χειρόφρενο στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, που κράτησαν χαμηλή την παραγωγικότητα και ευθύνονται για τη γήρανση και την εικόνα των παραμελημένων σχολείων, των νοσοκομείων, των δημοσίων υποδομών, για τις ανισότητες, την ερήμωση των χωριών και την συμφόρηση στις πόλεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.