Κατρινής- Επιστολική ψήφος: Τυχοδιωκτισμός η τροπολογία για βουλευτικές

Η κυβέρνηση που αυτοδιαφημίζεται ως “μεταρρυθμιστική”, στο νομοσχέδιο που κατέθεσε προέβλεπε ρητά ότι οι διατάξεις για την επιστολική ψήφο που περιλαμβάνονται, δεν ισχύουν για τις βουλευτικές εκλογές, σχολίασε ο Μιχάλης Κατρίνης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, επί της τροπολογίας για επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές

«Ξαφνικά, αποφάσισε ότι οι διατάξεις ισχύουν και για τις βουλευτικές εκλογές, χωρίς διαβούλευση, χωρίς καμία ενημέρωση», επεσήμανε τονίζοντας περαιτέρω πως το έκανε, γιατί αυτό που τη διακρίνει, είναι ο πολιτικός τυχοδιωκτισμός και χρησιμοποιεί τη συναίνεση σε ένα σοβαρό ζήτημα για μικροκομματικό όφελος.

«Είναι σαφές ότι πριν την ομιλία της Υπουργού υπήρξε μια συζήτηση και μία στάση με συγκεκριμένα δεδομένα και πως μετά την ομιλία της Υπουργού ξεκινά μια άλλη συζήτηση από μηδενική βάση.» καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

