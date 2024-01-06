To εξαιρετικό κλίμα στη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, αποτυπώνουν φωτογραφίες.

Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος υποδέχτηκε τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έξω από τον προαύλιο χώρο, τον ξενάγησε στο σπίτι του ενώ φωτογραφίες απεικονίζουν τους δύο άνδρες να συνομιλούν με θέα τον κόλπο της Σούδας.

Όπως αναφέρουν, μάλιστα τοπικά μέσα, ο πρωθυπουργός τυπικός στο πρωτόκολλο της πατρίδας του περί φιλοξενίας κέρασε καλτσούνια και ένα σφηνάκι ρακή τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Σε μια από τις φωτογραφίες φαίνονται η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα, και ο γιος τους, Κωνσταντίνος.

Πηγή: skai.gr

