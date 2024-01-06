Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε θερμό κλίμα η συνάντηση Μητσοτάκη - Μπλίνκεν - Η ξενάγηση στο σπίτι του στα Χανιά - Δείτε φωτογραφίες

 Ο κ. Μητσοτάκης ξενάγησε στο σπίτι του τον κ. Μπλίνκεν ενώ φωτογραφίες απεικονίζουν τους δύο άνδρες να συνομιλούν με θέα τον κόλπο της Σούδας

Μπλίνκεν_Μητσοτάκης

To εξαιρετικό κλίμα στη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, αποτυπώνουν φωτογραφίες.

Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος υποδέχτηκε τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έξω από τον προαύλιο χώρο, τον ξενάγησε στο σπίτι του ενώ φωτογραφίες απεικονίζουν τους δύο άνδρες να συνομιλούν με θέα τον κόλπο της Σούδας.

Μητσοτάκης_Μπλίνκεν

Όπως αναφέρουν, μάλιστα τοπικά μέσα, ο πρωθυπουργός τυπικός στο πρωτόκολλο της πατρίδας του περί φιλοξενίας κέρασε καλτσούνια και ένα σφηνάκι ρακή τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Σε μια από τις φωτογραφίες φαίνονται η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα, και ο γιος τους, Κωνσταντίνος.

Μητσοτάκης_Μπλίνκεν

Μητσοτάκης_Μπλίνκεν

Μητσοτάκης_Μπλίνκεν

Μητσοτάκης_Μπλίνκεν

μητσοτάκης

μητσοτάκης

Μητσοτάκης_Μπλίνκεν

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπλίνκεν Μητσοτάκης συνάντηση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark