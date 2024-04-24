Σε σταθερές «ράγες» βαδίζει η ΝΔ – Ο παράγοντας που θα κρίνει τη δεύτερη θέση

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το πολιτικό τοπίο δεν φαίνεται να παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές. Μόνο μικρές μετατοπίσεις που ενδεχομένως να δείχνουν μια τάση. Για αυτό άλλωστε μεγαλύτερη αξία σε αυτή τη φάση έχουν τα ποιοτικά στοιχεία των εταιριών δημοσκοπήσεων που δείχνουν κυρίως τις αδυναμίες ή τα «δυνατά χαρτιά» της κυβέρνησης. Καθόλου τυχαία στον ΣΥΡΙΖΑ δεν επέλεξαν να «κουμπώσουν» τη «ναυτική εβδομάδα» του Στέφανου Κασσελάκη με την προ ημερησίας συζήτηση για την ακρίβεια που ζήτησε ο Σωκράτης Φάμελλος. Η οικονομία και η καθημερινότητα των πολιτών θα έχει αναμφισβήτητα την πρώτη θέση το τελευταίο μήνα πριν στηθούν οι κάλπες.

Όσον αφορά τα ποσοστά που φέρεται πως θα πάρουν τα κόμματα την 9η Ιουνίου η δημοσκόπηση της Opinion Poll για τον ACTION 24 στην εκτίμηση ψήφου δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται με 17,1 μονάδες, καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 33,2% έναντι του 15,1% του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12%, η Ελληνική Λύση με 10,5%, το ΚΚΕ με 8,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4%, η Νίκη με 3,8%, η Νέα Αριστερά με 2,9% και οι Δημοκράτες με 2,8%. Στη νέα μέτρηση της εταιρίας αποτυπώνεται πως η εξέλιξη ψήφου της γαλάζιας παράταξης (από τις 19 Φεβρουαρίου έως σήμερα) παρουσιάζει πτώση 1,1%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ άνοδο 2,6%. Μείωση στα νούμερα του καταγράφει και το ΠΑΣΟΚ με 2,6% με την Ελληνική Λύση να έχει άνοδο 1%.

Η κυβερνώσα παράταξη διατηρεί δυνάμεις που είναι κοντά στις ευρωεκλογές του 2019 και το άθροισμα των δυο κομμάτων που την ακολουθούν εξακολουθεί να είναι μικρότερο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη ετοιμάσει την ομάδα εμπροσθοφυλακής που θα τρέξει στην προεκλογική περίοδο, αφού κάθε περιφέρεια έχει τις ιδιαιτερότητές της. Η Νέα Δημοκρατία δείχνει να εξακολουθεί να απειλείται περισσότερο από τη Ελληνική Λύση και τη «ζημία» που μπορεί να υποστεί από τα δεξιά της και λιγότερο από τη «μάχη του κέντρου» για την οποία συγκρούονται ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Για τις δυο βασικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης η μάχη για τη δεύτερη θέση θα είναι σκληρή μέχρι την τελευταία στιγμή. Όσο, πάντως οι μέρες περνούν και η εικόνα δεν αλλάζει τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Όπως η «παράσταση νίκης» δεν έχει αμφισβητηθεί ποτέ έτσι και η παγίωση μιας εικόνας δεν είναι εύκολο να ανατραπεί. Υπάρχει, ωστόσο ένας αστερίσκος. Το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει το κοινό που θα το εμπιστευθεί στις εκλογές. Το ίδιο δεν ισχύει για τον ΣΥΡΙΖΑ που τώρα «συστήνεται» με ένα φρέσκο εκλογικό σώμα, σχετικά απροσδιόριστο και νέο σε ηλικία που κανείς δεν ξέρει τι θα επιλέξει την καλοκαιρινή ημέρα των εκλογών. Την παραλία ή το παραβάν στα σχολεία;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.