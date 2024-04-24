Στη Βουλή το προεκλογικό «ντιμπέιτ» των αρχηγών μετά την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση - Οι ζυμώσεις στη γαλάζια παράταξη

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Η απόφαση της κυβέρνησης να σηκώσει το «γάντι» που της πέταξε ο ΣΥΡΙΖΑ και να αποδεχτεί το αίτημά του για τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για «την ακραία ακρίβεια, τα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων και την άρνηση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μέτρα προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας» αναμένεται να μεταφέρουν εντός του κοινοβουλίου το οξυμένο προεκλογικό κλίμα που ήδη επικρατεί στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό. Στην ουσία θα πρόκειται για ένα άτυπο προεκλογικό debate το οποίο θα διεξαχθεί με τους κοινοβουλευτικούς όρους, λίγο μετά το Πάσχα, ώστε στη συνέχεια η σκυτάλη της αντιπαράθεσης κορυφής να περάσει στις πλατείες και στα «μπαλκόνια» που θα κορυφώσουν οι πολιτικοί αρχηγοί τις προεκλογικές τους εκστρατείες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το αίτημα της Κουμουνδούρου γίνεται αποδεκτό και το χρονοδιάγραμμα προσδιορίζεται μετά τις διακοπές του Πάσχα. Μάλιστα οι ίδιες πηγές, αναφερόμενες στο θέμα της συζήτησης που κατ' επέκταση αφορά το σύνολο της οικονομίας, τόνιζαν πως αφορά ένα προνομιακό πεδίο της κυβέρνησης και συγκριτικό πλεονέκτημα για την ίδια, ενώ σχολιάζοντας την κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη χαρακτήριζαν "ευχάριστο γεγονός" ειδικά όταν προέρχεται από εκείνους που ευαγγελίζονται «λεφτόδεντρα».

Ασφαλώς, η περίοδος διεξαγωγής της συζήτησης, λίγες εβδομάδες πριν στηθούν οι ευρωκάλπες, αλλά και με βάση την πρακτική που συνήθως ακολουθείται στις συζητήσεις των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, η πολιτική αντιπαράθεση δεν αναμένεται να περιοριστεί μόνο στο θέμα του αιτήματος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα επεκταθεί, ως είθισται, και σε άλλα επίκαιρα και φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα και τους πολίτες. Με πρώτιστο την καθημερινότητα, σκέλος σημαντικό της οποίας είναι και η ακρίβεια. Άλλωστε η καθημερινότητα και η βελτίωσή της, είναι το κύριο στοίχημα της κυβέρνησης, από την πρώτη στιγμή ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας και παραμένει στην κορυφή της ατζέντας, προωθώντας πολιτικές και μεταρρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά προτάγματα και της τρέχουσας προεκλογικής περιόδου ενόψει των ευρωεκλογών, το στοίχημα της καθημερινότητας, για το οποίο – σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές - δίνει καθημερινά μάχη η κυβέρνηση, προκειμένου να διορθώσει κακώς κείμενα δεκαετιών, να αντιμετωπίσει στρεβλώσεις και αδικίες του παρελθόντος, αλλά και να αντιμετωπίσει προβλήματα και ζητήματα που ανακύπτουν, πολλές φορές από το ρευστό διεθνές σκηνικό και τις συνέπειές του.

Αυτά τα ζητήματα, μεταξύ άλλων, αναμένεται να τεθούν και κατά τη σημερινή δεύτερη σύσκεψη του πρωθυπουργού με βουλευτές του, ενόψει της προεκλογικής μάχης και τον αγώνα που καλούνται να δώσουν όλα τα στελέχη της ΝΔ για την ενδυνάμωση της παράταξης. Μετά τη συνάντηση που είχε με βουλευτές Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, σήμερα, μετά με τη μία το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με βουλευτές από Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ήπειρο ενώ οι ζυμώσεις θα συνεχιστούν και με τους υπόλοιπους βουλευτές της γαλάζιας παράταξης, τους οποίους ο πρωθυπουργός θα βλέπει σε γκρουπ, ζητώντας την ενεργό συμμετοχή τους στη μάχη των ευρωεκλογών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό αλλά και από όλα τα στελέχη του στις λεγόμενες "γκρίζες ζώνες" για τη ΝΔ, όπου το κόμμα, είχε εισπράξει ένα κύμα αποδοκιμασίας στις περιφερειακές εκλογές, αλλά και σε εκείνες που, δημοσκοπικά τουλάχιστον, το κόμμα της Πειραιώς φαίνεται να εμφανίζει μία κάμψη ή διαρροές. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά φαίνεται να εμφανίζουν περιφέρειες όπως Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, τα Ιόνια νησιά και η Θράκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.