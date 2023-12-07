Σε καλό κλίμα διεξήχθη η συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν

Σε καλό κλίμα διεξήχθη η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Γιώργου Γεραπετρίτη και Τουρκίας Χακάν Φιντάν, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προέδρου της Τουρκίας ,Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ,στην Αθήνα και της πραγματοποίησης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών.

Υπενθυμίζεται πως τον πρόεδρο της Τουρκίας υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο υπουργός Εξωτερικών.

