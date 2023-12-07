Σε θετικό κλίμα πραγνατοποιήθηκε η συνάντηση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας Ελλάδας – Τουρκίας, Νίκου Δένδια και Γιασάρ Γκιουλέρ, σήμερα στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο κρατών, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας.

Συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας 🇬🇷🇹🇷. pic.twitter.com/Jwd5cuI5vP December 7, 2023

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Γκιουλέρ επανέφερε την πρόσκληση για από κοινού επίσκεψη στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας.

Παράλληλα, οι δύο Υπουργοί επικύρωσαν τις δραστηριότητες για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, από τον κατάλογο του 2010, οι οποίες είχαν συμφωνηθεί κατ’ αρχήν κατά την πρόσφατη συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών στην Άγκυρα.

Επίσης, ο κ. Δένδιας και ο κ. Γκιουλέρ αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

