Το συμβολικό δώρο του Ερντογάν στον Μητσοτάκη - Ένα βιβλίο για τη Γάζα

Ένα ιδιαίτερα συμβολικό δώρο έκανε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή και τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Ισραήλ - Χαμάς.
Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα βιβλίο της τουρκικής προεδρίας για την ιστορία της Γάζας.
Το δώρο παρέλαβε ο διπλωματικός σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας Τσαγατάι Κιλίτς ο οποίος το ζήτησε από τον διευθυντή επικοινωνίας, Φαχρεντίν Αλτούν, ενώ ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.
Τα δώρα της ελληνικής πλευράς μετέφερε η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Έλληνα πρωθυπουργού, Άννα Μαρία Ελένη Μπούρα.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος έχει εξαπολύσει σφοδρές επιθέσεις κατά του Ισραήλ για την στάση τους απέναντι στους Παλαιστίνιους.
- Τα διεθνή Μέσα για την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα - «Ελλάδα - Τουρκία επιδιώκουν επανεκκίνηση των σχέσεων τους»
- Η στιγμή που ο Ερντογάν κοντοστέκεται, χαμογελάει και συνομιλεί με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη - Δείτε βίντεο
- Μητσοτάκης: Όταν οι συνθήκες ωριμάσουν μπορούμε να συζητήσουμε για την υφαλοκρηπίδα - Ερντογάν: Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.