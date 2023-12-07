Το συμβολικό δώρο του Ερντογάν στον Μητσοτάκη - Ένα βιβλίο για τη Γάζα

Ένα ιδιαίτερα συμβολικό δώρο έκανε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή και τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Ισραήλ - Χαμάς.

Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα βιβλίο της τουρκικής προεδρίας για την ιστορία της Γάζας.

Το δώρο παρέλαβε ο διπλωματικός σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας Τσαγατάι Κιλίτς ο οποίος το ζήτησε από τον διευθυντή επικοινωνίας, Φαχρεντίν Αλτούν, ενώ ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.

Τα δώρα της ελληνικής πλευράς μετέφερε η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Έλληνα πρωθυπουργού, Άννα Μαρία Ελένη Μπούρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος έχει εξαπολύσει σφοδρές επιθέσεις κατά του Ισραήλ για την στάση τους απέναντι στους Παλαιστίνιους.

Πηγή: skai.gr

