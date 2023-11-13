Μερτς μετά από τη συζήτηση με τον Μητσοτάκη: Η Ελλάδα σήμερα είναι μία άλλη χώρα

Η Ελλάδα είναι σήμερα μια διαφορετική χώρα, τόνισαν, νωρίτερα απόψε, οι συνομιλητές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ίδρυμα «Κόνραντ Αντενάουερ» και τον συνεχάρηκαν για την οικονομική και πολιτική πρόοδο που έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα.

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Νόρμπερτ Λάμερτ και ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς σημείωσαν ότι η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρων επενδυτικός προορισμός και ένας ισχυρός πυλώνας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Μερτς παραδέχθηκε ακόμη ότι είχε αμφιβολίες σχετικά με την ορθότητα της απόφασης να παραμείνει η Ελλάδα στην ευρωζώνη, δήλωσε, ωστόσο, ότι εκ των υστέρων θεωρεί την απόφαση σωστή και συνεχάρηκε όσους την έλαβαν.

Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο αρχηγός του CDU κάλεσε τον πρόεδρο της χώρας Ταγίπ Ερντογάν να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ζημίωνε ιδιαίτερα τη χώρα του και εξέφρασε τον θαυμασμό του για την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να διατηρήσει ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας με την 'Αγκυρα.

«Σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από λίγα χρόνια, η Ελλάδα φαίνεται σαν μια διαφορετική χώρα: με σταθερή οικονομία, με σταθερή και εντυπωσιακά επανεκλεγμένη κυβέρνηση. Η Ελλάδα έχει μεταρρυθμίσει φιλόδοξα την οικονομία της, είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΕΕ και πολύ ελκυστικός προορισμός για ξένους επενδυτές», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Κόνραντ Αντενάουερ» και πρώην πρόεδρος της Bundestag, Νόρμπερτ Λάμερτ, ανοίγοντας την εκδήλωση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αρχηγό του CDU Φρίντριχ Μερτς, με θέμα «Ελλάδα και Ευρώπη - Ένα νέο κεφάλαιο».

Ο κ. Μερτς από την πλευρά του συνεχάρη τον κ. Μητσοτάκη για τη νέα εκλογική του νίκη, κάνοντας λόγο για μεγάλη προσωπική, κομματική, αλλά και ευρωπαϊκή επιτυχία. Αναφερόμενος στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, δήλωσε: «Ομολογώ ότι αμφέβαλλα σχετικά με όσα αποφάσισαν η ΕΕ και η Γερμανία πριν από 10 χρόνια. Είχατε έναν Πρωθυπουργό που μας το έκανε πολύ δύσκολο. Αλλά τα καταφέρατε. Έχετε τον σεβασμό μας για αυτό. Και η Ελλάδα είναι σήμερα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χώρα για επενδύσεις. Διαδραματίζει ισχυρό ρόλο στην ΕΕ και με εσάς προσωπικά, η χώρα σας είναι και πάλι ισχυρός πυλώνας για την ΕΕ και για την μελλοντική οικονομική και πολιτική ανάπτυξή της. Βασιζόμαστε σε ισχυρούς εταίρους στην ΕΕ, διότι αντιμετωπίζουμε πολύ ισχυρές προκλήσεις», επισήμανε ο επικεφαλής του CDU, με το βλέμμα στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Η ΕΕ, υπογράμμισε ο Φρίντριχ Μερτς, πρέπει τώρα να διατηρήσει τη συνοχή της περισσότερο από ποτέ και ενόψει ενδεχόμενης επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. «Ας είμαστε προετοιμασμένοι για δύσκολους καιρούς. Και σε δύσκολους καιρούς χρειάζεται κανείς ισχυρούς εταίρους. Και η Ελλάδα είναι ένας από τους ισχυρότερους εταίρους για την ΕΕ και για τη Γερμανία. Συγχαρητήρια για το επίτευγμά σας», επανέλαβε, απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν ο ίδιος, ο οποίος τότε είχε εκείνη την περίοδο εγκαταλείψει την πολιτική, θα στήριζε την πρόταση του τότε υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε για προσωρινή έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη, ο Φρίντριχ Μερτς παραδέχθηκε ότι από την οικονομική σκοπιά του τότε θα στήριζε εκείνους που έλεγαν ότι θα ήταν καλύτερα ένα προσωρινό Grexit. «Από τη σημερινή σκοπιά, θα ήταν η λάθος απόφαση. Ήταν σωστό αυτό που αποφάσισε η 'Αγγελα Μέρκελ, αλλά υπήρχαν και πολλές αβεβαιότητες και πιστεύω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι δεν ήταν σίγουροι. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι ήταν η σωστή απόφαση. Συγχαρητήρια σε εκείνους που την έλαβαν», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά την προοπτική συμφωνίας των κρατών - μελών για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας, ο χριστιανοδημοκράτης ηγέτης αναγνώρισε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των χωρών, αλλά προειδοποίησε ότι παγκοσμίως το δημόσιο χρέος είναι τεράστιο και οι αγορές δεν θα είναι πάντα διατεθειμένες να το χρηματοδοτούν. «Χρειάζεται μεγάλη προσοχή», τόνισε, καθώς, όπως είπε, ενδεχόμενη νέα κρίση θα σήμαινε το τέλος του κράτους πρόνοιας. Ανέδειξε επίσης την ανάγκη η ΕΕ να δώσει μεγαλύτερο βάρος στη νομοθεσία που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Ερωτώμενος σχετικά με την μεταναστευτική κρίση, ο Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Χρειάζονται περισσότερα χρήματα για την FRONTEX, επισήμανε και ανέφερε ότι καταβάλλει προσπάθειες να πείσει για αυτό την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αναφερόμενος στην Ελλάδα, δήλωσε ότι «κάνει κάτι που είναι καλό για την ίδια», αλλά σημείωσε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γερμανία, καθώς, όπως εξήγησε, τα δικαστήριά της δεν επιτρέπουν την επιστροφή μεταναστών στην Ελλάδα, εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στα κέντρα φιλοξενίας. Για τη Γερμανία, προέβλεψε, η μετανάστευση θα αποτελεί μεγάλο ζήτημα για χρόνια, ενώ ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα θα αποτελεί η ενσωμάτωση των μεταναστών. «Στη Γερμανία βλέπουμε τώρα εκδηλώσεις κατά του Ισραήλ και αντισημιτικές συμπεριφορές, οι οποίες είναι απολύτως απαράδεκτες», τόνισε.

Σχετικά με την επικείμενη επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στο Βερολίνο την Παρασκευή, ο κ. Μερτς συμφώνησε με την απόφαση του καγκελάριου Όλαφ Σολτς να τον συναντήσει, παρά τις διαφορετικές απόψεις των δύο ηγετών στο Μεσανατολικό. «Δεν θα είχε νόημα να του ζητούσαμε να μην έλθει. Είναι η σωστή στιγμή για να συζητήσουμε», ανέφερε και εξέφρασε τον θαυμασμό του για τη στάση της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας και τη διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας. «Είναι μια πολύ περίπλοκη περιοχή. Οι δύο χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ στην κρισιμότερη ΝΑΤΟϊκή περιοχή στον κόσμο. Είναι εξαιρετικά απαραίτητο και σημαντικό να συνομιλούν», είπε χαρακτηριστικά και με το βλέμμα στη συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας για τη μετανάστευση, έκανε λόγο για «κοινό συμφέρον» των δύο πλευρών. Η συμφωνία «έχει λύσει κάποια προβλήματα. Στην Τουρκία φιλοξενούνται περίπου δύο εκατομμύρια πρόσφυγες από Συρία . Έχουμε συμφέρον να έχουμε καλές σχέσεις με αυτή την περίπλοκη χώρα και τον πρόεδρό της», συνέχισε ο αρχηγός του CDU και υπογράμμισε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν δεν έχει κανένα συμφέρον από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς, όπως είπε, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας του και σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης, η Τουρκία θα υφίστατο σοβαρότερο πλήγμα από άλλες χώρες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Θα πρέπει για αυτό, σημείωσε, να ασκήσει την επιρροή του προς την Χαμάς και το Ιράν για την αποτροπή κλιμάκωσης. «Θα πρέπει να το μετρήσει σωστά», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

