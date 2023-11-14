Βίτσας στον ΣΚΑΪ για Κασσελάκη: Και ένα παιδί 7 ετών τα λέει αυτά - Και η ρηχότητα πολιτική άποψη είναι

Αφού έχουμε φύγει κι έχουμε διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που μας απασχολεί είναι πώς θα καταλήξουμε σε ένα σχέδιο και πώς θα το βάλουμε μπροστά, δήλωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Βίτσας εξηγώντας πως σε αυτή τη φάση μιλάει για έναν νέο πολιτικό φορέα.

Σε ερώτηση αν θα φύγουν κι άλλοι από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι σε όλη την Ελλάδα φεύγει κόσμος από τις οργανώσεις και εκτίμησε πως θα φύγουν στελέχη και από την Κεντρική Επιτροπή.

Σε ερώτηση για την Εφη Αχτσιόγλου απάντησε πως είναι ευχή του να συναντηθούν.

Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι έχει μετακινηθεί και πως πλέον δεν ανήκει στην ριζοσπαστική Αριστερά. Σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις, όπως είπε, οι πολίτες τον κατατάσσουν στην κεντροδεξιά, είναι προβληματική η εκφώνηση του πολιτικού του λόγου του Στέφανου Κασσελάκη.

Ερωτηθείς ποιος θα είναι κερδισμένος από όλη αυτή τη διαδικασία απάντησε ότι θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα με πρώτο σταθμό τις ευρωεκλογές και πρόσθεσε πως κυρίαρχο θέμα είναι ποιος θα βάζει ατζέντα.

«Αυτή την στιγμή την ατζέντα τη βάζει ο κ. Μητσοτάκης» είπε.

Σχολιάζοντας όσα είπε ο κ. Κασσελάκης είπε χαρακτηριστικά ότι είναι «στην περιοχή του γελοίου αυτά που είπε για την 5η φάλαγγα. Δεν ήταν στην Ελλάδα, δεν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρουμε αν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, και έρχεται και λέει πράγματα που δεν ξέρει για τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα κάποιος του τα είπε».

Για όσους έφυγαν από την Κουμουνδούρου είπε ότι αυτό δείχνει θάρρος. «Δεν πάμε σε κάτι άγνωστο, πάμε στη συνάντηση των δυνάμεων της ριζοσπαστικής αριστεράς και τη διαμόρφωση ενός πολιτικού χώρου που θα διαμορφώνει τις εξελίξεις. Ο Στέφανος Κασσελάκης θα μείνει με μια μικρή ομάδα με λειψές ως καθόλου οργανώσεις και μια αντίληψη περί κόμματος πολύ βολική και που ταιριάζει στον 19ο αιώνα. Αρχηγικά κόμματα χωρίς δομή αλλά μόνο με αρχηγό δεν υπάρχουν πια».

Σε ερώτηση αν κ. Κασσελάκης μπορεί να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη απάντησε: «Δεν θεωρώ ότι μπορεί να κερδίζει τον Μητσοτάκη, αλλά και αν τον κερδίσει τι θα προσφέρει στη χώρα;».

Και συνέχισε λέγοντας ότι στον λόγο του κ. Κασσελάλη υπάρχει μια δεξιά αντίληψη, όπως και η αντίληψη ότι πολιτική είναι να μιλάς με χονδροειδή τρόπο. «Και ένα παιδί 7 χρονών τα λέει αυτά» είπε και πρόσθεσε πως «και η ρηχότητα πολιτική άποψη είναι».

Αναφορικά με το ΜΕΡΑ 25 εξήγησε πως αναγνώρισε ότι είναι στις δυνάμεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς. «Αν υπάρχει μια συλλογική ηγεσία και όχι ο στρατηλάτης ηγέτης μπορεί να συναντηθούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ: Δεν έχω ενδιαφέρον για τον ΣΥΡΙΖΑ, μετακινήθηκε, είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει εγώ να υποταχθώ σε αυτό; Καθαρά και όμορφα λέω εγώ δεν μπορώ».

Πηγή: skai.gr

