«Πιστεύω με όλο μου το είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο θα αυξήσει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την κοινωνική της κινητικότητα», τόνισε ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε παρέμβασή του, κατά την επεξεργασία των άρθρων του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια από την επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Βάζω φαρδιά πλατιά την υπογραφή μου και σας κοιτώ στα μάτια λέγοντας ότι η χώρα θα γίνει καλύτερη» με την πρωτοβουλία μας αυτή, είπε ο κ. Πιερρακάκης για το νομοσχέδιο με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου -Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων». Αφού επανέλαβε ότι από τα 205 άρθρα του νομοσχεδίου, τα 176 αφορούν στο δημόσιο πανεπιστήμιο και ότι αυτά πρέπει να τύχουν διακομματικής υποστήριξης, αφού αποτελούν προτάσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας, μίλησε για υποκρισία της αντιπολίτευσης, καθώς επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα «εκτοξεύθηκαν». «Ουαί υμίν, φαρισαίοι υποκριτές. Μειώσατε τα δίδακτρα; Όχι» είπε ο κ. Πιερρακάκης.

«Τριάντα χρόνια προσπαθεί η ΝΔ να φέρει ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα και πάντοτε μιλούσε για αναθεώρηση του άρθρου 16. Ποτέ δεν είχε επικαλεστεί [...] ότι υπάρχει και το ευρωπαϊκό δίκαιο» σημείωσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δ. Καλαματιανός.

«Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το Σύνταγμά μας είναι το ίδιο, οι προβλέψεις του άρθρου 16 είναι από το 1975, τότε που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Κ. Τσάτσος θεσμοθέτησαν αυτό το Σύνταγμα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, ούτε στην ευρωπαϊκή νομοθεσία ή στις υποχρεώσεις της χώρας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση» παρατήρησε ο κ. Καλαματιανός. Υποστήριξε μάλιστα ότι αυτά που λέει τώρα, όψιμα, η ΝΔ, επικαλούμενη μία παράκαμψη του Συντάγματος, τα λέει για να εξυπηρετήσει, «προφανώς, ιδιωτικά συμφέροντα».

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης είπε ότι η κυβέρνηση παριστάνει ότι επιζητά συναίνεση, ενώ στην πραγματικότητα την τορπιλίζει. Συγκεκριμένα, είπε ότι η κυβέρνηση στριμώχνει στο νομοσχέδιο ένα κεφάλαιο το οποίο ξέρει ότι αποτελεί αιτία σύγκρουσης, μαζί με διατάξεις για το δημόσιο πανεπιστήμιο, αντί να φέρει δύο διαφορετικά νομοσχέδια: «Δεν πιστεύετε στο διάλογο, δεν πιστεύετε στις συναινέσεις, δεν πιστεύετε στις ανεξάρτητες αρχές, δεν πιστεύετε στο Σύνταγμα. Πιστεύετε όμως στο θεό του συμφέροντος, όχι του εθνικού» είπε ο κ. Παραστατίδης.

«Η τοποθέτησή μας εκκινεί από τη θέση ότι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων από τη μία, και η ιδιωτικοποίηση το δημόσιου πανεπιστήμιου από την άλλη, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, δηλαδή του πανεπιστήμιου της αγοράς», είπε η αγορήτρια του ΚΚΕ, Αφροδίτη Κτενά. Όπως σημείωσε, το Κομμουνιστικό Κόμμα εκφράζει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία η οποία, επί δύο μήνες διαδηλώνει ενάντια στην ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, με ή χωρίς συνταγματική αναθεώρηση, ενάντια στην επιβολή διδάκτρων σε οποιονδήποτε κύκλο σπουδών, ενάντια στις πολλές και διαφορετικές μορφές επιχειρηματικής δράσης στο δημόσιο πανεπιστήμιο.

Η αγορήτρια της Νέας Αριστεράς, Μερόπη Τζούφη είπε ότι το νομοσχέδιο απορρίπτεται από την πλειοψηφία της κοινωνίας, απορρίπτεται από σύσσωμη την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους φοιτητές. Τόνισε μάλιστα ότι μόνοι συνοδοιπόροι της κυβέρνησης, είναι ο ΣΕΒ και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, «φορείς και θιασώτες του νεοφιλελευθερισμού, της ελεύθερης αγοράς και της ιδιωτικοποίησης των πάντων».

Σε παρέμβασή του, ο επικεφαλής της ΚΟ της «Νίκης», Ν. Νατσιός αναφέρθηκε στο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι με το νομοσχέδιο θα ανακοπεί η φοιτητική μετανάστευση λέγοντας: «Δεν σας καίγεται καρφί που κλείνουν εκατοντάδες σχολεία στην Ήπειρο και σας πήρε ο πόνος για τη φοιτητική μετανάστευση... Τώρα μας κάνετε τους φοιτητοπατέρες.. Πείτε ξεκάθαρα ότι ψάχνετε πελατεία για τους επιχειρηματίες της εκπαίδευσης κι αφήστε τα κροκοδείλια δάκρυα για τη φυγή των νέων στο εξωτερικό», είπε ο κ. Νατσιός.

Ο αγορητής της ΚΟ των «Σπαρτιατών», Ιω. Κόντης, είπε ότι το Σύνταγμα γράφηκε μεν από σοφούς, αλλά απευθύνεται στον απλό άνθρωπο του λαού και πρέπει να είναι κατανοητό, και να μη χρειάζονται ερμηνείες, όπως αυτές που επιχειρεί η κυβέρνηση με το άρθρο 16.

Ζήτημα αντισυνταγματικότητας έθεσε εκ νέου ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Κ. Μπούμπας, τονίζοντας ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι προνόμιο των λίγων.

Καταψηφίζουμε κάθε ενέργεια ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, είπε ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπ. Μπιμπίλας.

