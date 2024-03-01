Δήμος Αθηναίων: Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου στο ΔΣ του Εθνικού Κήπου

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων, σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει για την τοποθέτηση του Ανδρέα Γ. Παπανδρέου σε θέση διευθύνοντα συμβούλου στον Εθνικό Κήπο. Όπως αναφέρει, δεν πρόκειται για διορισμό από τον δήμαρχο Χάρη Δούκα, αλλά για απόφαση κατά ευρεία πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ κάνει λόγο ακόμη και για «δολοφονία» χαρακτήρων.

Αρχικά η ανακοίνωση τονίζει: «Κάποιοι, για μια ακόμη φορά, έσπευσαν να βγάλουν αυθαίρετα συμπεράσματα. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δεν διόρισε ποτέ διευθύνοντα σύμβουλο στον Εθνικό Κήπο τον Ανδρέα Γ. Παπανδρέου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κήπου εγκρίθηκαν, με ευρεία πλειοψηφία, από το Δημοτικό Συμβούλιο (υπερψήφισαν 39 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου από 4 δημοτικές παρατάξεις, ενώ υπήρξαν 2 λευκά και μια μόνο αρνητική ψήφος). Ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, επομένως, είναι ένα απλό, άμισθο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κήπου».

Και προσθέτει: «Όλοι, ακόμη και τα απλά, άμισθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αξιολογηθούν αυστηρά για το έργο τους. Κανείς, όμως, δεν πρέπει να κρίνεται, εκ των προτέρων, με βάση το όνομα ή την καταγωγή του. Κανείς δεν επιτρέπεται να "δολοφονεί" χαρακτήρες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

