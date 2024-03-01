ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής: Θα εξυπηρετήσουμε με κάθε κόστος το δημόσιο πανεπιστήμιο

To ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχολιάζει στο περιθώριο της τοποθέτησης του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη πως αυτά που είναι όντως παρεξηγήσιμα, είναι το γιατί η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο της επιτρέπει σε fund και κερδοσκοπικά πανεπιστήμια να ιδρύσουν παραρτήματα στη χώρα μας, που βαφτίζει «μη κερδοσκοπικά», ενώ στην πράξη θα είναι το αντίθετο.

Επιπρόσθετα, το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγή, αναρωτιέται γατί η κυβέρνηση επιλέγει να γίνεται η διασφάλιση ποιότητας κρατικών και μη πανεπιστημίων από μια φαινομενικά ανεξάρτητη αρχή, αλλά κατ’ ουσίαν ελεγχόμενη από την κυβερνητική πλειοψηφία.

«Γιατί απέφυγε τον δημόσιο διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και επέλεξε με συνταγματικές ακροβασίες να συντάξει το νομοσχέδιο της σε ένα γραφείο.»

Έχει πάντως σε κάτι δίκιο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.

«Το ΠΑΣΟΚ θα εξυπηρετήσει με κάθε κόστος το συμφέρον ενός σύγχρονου δημόσιου πανεπιστημίου προς όφελος των νεότερων γενεών της πατρίδας μας. Άλλωστε το 85% των Ευρωπαίων νέων σε αυτά τα πανεπιστήμια φοιτούν, κ. Μαρινάκη.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

