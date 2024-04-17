Στην κρίση στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.

Οι ηγέτες της ΕΕ συνεδριάζουν σήμερα Τετάρτη στις Βρυξέλλες, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή αλλά και στις σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας.

«Στο έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο το οποίο ξεκινάει σε λίγο θα μας απασχολήσουν πρωτίστως ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και θέματα τα οποία αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας» ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη δήλωση του προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας ότι «όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή την απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης, που δέχτηκε το Ισραήλ από το Ιράν θα συνοδεύει η παρότρυνση όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου η κρίση αυτή να εκτονωθεί να μην επεκταθεί και να μην αποκτήσει χαρακτηριστικά περιφερειακής σύγκρουσης. Εκφράζω την ικανοποίησή μου γιατί θα συζητηθεί η κατάσταση, που επικρατεί στο Λίβανο, μία χώρα, που βρίσκεται κι αυτή στο επίκεντρο μεγάλων αναταράξεων και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και προφανώς η κατάσταση στο Λίβανο επηρεάζει άμεσα και την Κύπρο γιατί έχουμε δει σημαντικές προσφυγικές ροές από το Λίβανο στην Κύπρο».

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «στηρίζουμε τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε οι ροές αυτές να ανακοπούν. Αλλά ταυτόχρονα προσφέρουμε και στο Λίβανο την υποστήριξη, που χρειάζεται, προκειμένου αυτή η χώρα, που έχει περάσει πολλά να καταφέρει επιτέλους να σταθεροποιηθεί. Επίσης, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητηθούν τα ζητήματα, που αφορούν τις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας, επί τη βάσει της έκθεσης προόδου, που έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς το παρόν είμαι ικανοποιημένος από τα συμπεράσματα στα οποία έχουμε καταλήξει και αναγνωρίζουν το γεγονός ότι μπορεί οι σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας να προοδεύσουν, αλλά πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια. Τέλος σε απόλυτη συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου και για το γεγονός ότι υπάρχει ρητή αναφορά η οποία συνδέει την πρόοδο των ευρωτουρκικών σχέσεων και με την πρόοδο η οποία μπορεί να γίνει στο ζήτημα του Κυπριακού επί τη βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας οι οποίες και καθορίζουν το μόνο πλαίσιο βάσει του οποίου μπορεί να επιλυθεί το Κυπριακό ζήτημα και βέβαια εκφράζοντας κι εμείς την προσδοκία μας είναι αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται υπό τη νέα απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ να αποδώσει τελικώς καρπούς».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε τελικώς και στα ζητήματα, που αφορούν στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, που θα συζητηθούν αύριο γύρω από την έκθεση που έχει ετοιμάσει ο Ενρίκο Λέτα. «Ο κ. Λέτα έχει ετοιμάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για το τι πρέπει να αλλάξει στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και βέβαια τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας βρίσκονται και στο επίκεντρο των δικών μας ενδιαφερόντων, καθώς θεωρώ ότι τα θέματα αυτά είναι απολύτως κρίσιμα για τα επόμενα 5 χρόνια και βέβαια θέλω να τονίσω ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν είναι μία αφηρημένη έννοια είναι μία έννοια η οποία πρέπει τελικά να αφορά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των Ευρωπαίων πολιτών κάτι στο οποίο η χώρα μας αποδίδει εξαιρετικά μεγάλη σημασία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός.

