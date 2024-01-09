Να προχωρησει στη νομική αναγκώριση της γυναικοκτονίας ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω δήλωσης της εκπροσώπου του Δώρας Αυγέρη, μετά την άγρια δολοφονία της 41χρονης εγκύου στη Θεσσαλονίκη.

Πιο αναλυτικά η δήλωση της κυρίας Αυγέρη:

«Γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας; Ποιο κόστος ζυγίζει; Υπάρχει μεγαλύτερο κόστος από την απώλεια της ανθρώπινης ζωής;

Η Γεωργία και το μωρό που κυοφορούσε κατακρεουργηθήκαν. Ως βασικός ύποπτος του στυγερού εγκλήματος φέρεται ο σύντροφός της.

Για την στατιστική είναι η πρώτη γυναικοκτονία που καταγράφεται το 2024 στην Ελλάδα. Όμως, η Γεωργία δεν είναι η πρώτη γυναίκα που δολοφονείται από τα χέρια του άνδρα της στην χώρα μας. Είναι η τελευταία, μέχρι να προστεθεί η επόμενη.

Αυτό είναι το χρέος μας. Να βάλουμε τα δυνατά μας ως κοινωνία και ως πολιτεία για να προλάβουμε τον επόμενο «σύντροφο», «άνδρα», «σύζυγο», να μην σηκώσει το χέρι του. Να μην απειλήσει, να μην χτυπήσει, να μην σκοτώσει, να μην εγγράψει τον επόμενο «νεκρό αριθμό».

Ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ ήδη από το 2021 είχε καταθέσει τροπολογία για τη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας ως εγκλήματος με σεξιστικά χαρακτηριστικά και κίνητρα.

Η τροπολογία απορρίφθηκε και επανακατατέθηκε σε μια περίοδο που ήδη μετρούσαμε 14 θύματα γυναικοκτονιών.

Ποιο κόστος άραγε ζυγίζει η κυβέρνηση και δεν προχωρά;

Υπάρχει μεγαλύτερο κόστος από την απώλεια της ανθρώπινης ζωής;

Ας ακούσουμε την κραυγή της Γεωργίας όσο είναι ακόμη ζεστή και δεν προλάβει να κρυώσει…».



Πηγή: skai.gr

