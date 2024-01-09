Την παραίτησή της από τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι περισσότερες από τρεις εβδομάδες, γνωστοποίησε η Αθηνά Λινού, καθηγήτρια επιδημιολογίας και βουλευτής Β΄ Αθηνών.

Σε συνέντευξή της στον Real FM υποστήριξε πως δεν υπήρξε συγκεκριμένος λόγος για την παραίτησή της, δηλώνοντας: «όχι δεν υπήρξε κάποιος λόγος, ήθελα να ασχοληθώ με πολλά πράγματα ταυτόχρονα και χρονικά, δεν έβγαινε».

