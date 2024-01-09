Λογαριασμός
Η Αθηνά Λινού αποκάλυψε ότι παραιτήθηκε από τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ

Η ίδια είπε, πως έχει παραιτηθεί εδώ και αρκετές ημέρες και αυτό γιατί όπως υποστήριξε: «ήθελα να ασχοληθώ με πολλά πράγματα ταυτόχρονα και  χρονικά, δεν έβγαινε» 

Αθηνά Λινού

Την παραίτησή της από τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι περισσότερες από τρεις εβδομάδες, γνωστοποίησε η Αθηνά Λινού, καθηγήτρια επιδημιολογίας και βουλευτής Β΄ Αθηνών. 

Σε συνέντευξή της στον Real FM υποστήριξε πως δεν υπήρξε συγκεκριμένος λόγος για την παραίτησή της, δηλώνοντας: «όχι δεν υπήρξε κάποιος λόγος, ήθελα να ασχοληθώ με πολλά πράγματα ταυτόχρονα και χρονικά, δεν έβγαινε». 

TAGS: Αθηνά Λινού Παραίτηση ΣΥΡΙΖΑ
