Στο Γιερεβάν μεταβαίνει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης όπου θα έχει συνομιλίες την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου με τον υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας Ararat Mirzoyan.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα γίνει επίσης δεκτός από τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Nikol Pashinyan, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη επαναβεβαιώνει τους στενούς δεσμούς φιλίας των δυο λαών, όπως τονίζουν διπλωματικές πηγές.

Σημειώνεται ότι οι δυο υπουργοί βρίσκονται σε στενή επαφή με τηλεφωνικές συνομιλίες και συναντήσεις. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Τον Δεκέμβριο ο Αρμένιος υπουργός Εξωτερικών προσεκλήθη σε πρόγευμα εργασίας με τους ΥΠΕΞ της ΕΕ με πρωτοβουλία του κ. Γεραπετρίτη.

Η Ελλάδα στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Αρμενίας και τις προσπάθειας επανεκκίνησης των συνομιλιών Μπακού- Γιερεβάν.

Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να βοηθήσει και στην προώθηση των σχέσεων Αρμενίας και ΕΕ για παροχή τεχνογνωσίας και βοήθειας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

