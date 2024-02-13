Ράνια Σβίγκου στον ΣΚΑΪ: Δεν υπήρξε θέμα διαγραφής Τεμπονέρα

Στη σημερινή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε θέατρο στο κέντρο της Αθήνας και στον θόρυβο που έχει προκληθεί από τη συμμετοχή του Διονύση Τεμπονέρα, του Μανώλη Χριστοδουλάκη και της Έφης Αχτσιόγλου αναφέρθηκε η Ράνια Σβίγκου μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως «όσον αφορά το ερώτημα που θέτουν οι διοργανωτές για το ποιος θα κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για εμάς η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ που έχει πρόεδρο τον Στέφανο Κασσελάκη αυτό είναι το μήνυμα που θα βγει στο συνέδριο μας, ένας ισχυρός, δυνατός ανανεωμένος ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ».

Η κ.Σβίγκου απάντησε και στην ερώτηση αν ισχύουν οι φήμες πως τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν σκέψεις στην Κουμουνδούρου για διαγραφή του Διονύση Τεμπονέρα.

«Δεν έχει συζητηθεί τίποτα τέτοιο και σας λέω πως γράφονται 'τέρατα' για διάφορους στον ΣΥΡΙΖΑ» σχολίασε.

Αναφέρθηκε και στις προσυνεδριακές διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη, καθώς σε δέκα ημέρες θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο του κόμματος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια προσυνεδριακή διαδικασία γιατί την επόμενη εβδομάδα είναι το Συνέδριο μας. Και μέχρι τότε θα έχουν γίνει περισσότερες από 600 εκδηλώσεις και προσυνεδριακές συνελεύσεις σε όλη την Ελλάδα. Άρα είμαστε σε ένα φουλ προσυνεδριακό κλίμα ένα κλίμα συσπείρωσης και ενότητας οπότε για εμάς δεν είναι προφανώς πρώτη είδηση μια εκδήλωση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.