«Ό,τι και να συμβεί στις εκλογές, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τη συμμαχία με την Ελλάδα να γίνεται πιο δυνατή».

Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ (και πρώην πρέσβης στην Ελλάδα) Τζέφρι Πάιατ (Geoffrey Pyatt), σε συζήτηση σχετικά με το μέλλον της ολοκλήρωσης της Ανατολικής Μεσογείου, την ενεργειακή συνεργασία και την ενεργειακή μετάβαση, αλλά και τις προκλήσεις για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ουάσιγκτον στο think tank Foundation for Defense of Democracies FDD.

Η συζήτηση που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 5ου Φόρουμ για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο που συνδιοργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας (HALC) και την εφημερίδα Καθημερινή.

Ο Geoffrey Pyatt υπογράμμισε την εμβάθυνσης της συνεργασία Ελλάδας ΗΠΑ ειδικά σε θέματα ενέργειας, ενεργειακής μετάβασης και ασφάλειας. Σημείωσε πως θεσμοί όπως τα 3+1 σχήματα συνεργασίας και το East Med Gas Forum παίζουν σημαντικό ρόλο ειδικά μετά την 7η Οκτωβρίου.

Ο κ. Pyatt έκανε ιδιαίτερη μνεία στον IMEC, αλλά και στη επερχόμενη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία.

Μίλησε ακόμα για την ένταξη της Ελλάδας στο Three Seas, αλλά και για τον "κάθετο διάδρομο" που ως πρωτοβουλία θα μειώσει την εξάρτηση χωρών της κεντρικής Ευρώπης και των Δυτ. Βαλκανίων από τα ρωσικά καύσιμα επισπεύδοντας παράλληλα την ενεργειακή μετάβαση στην περιοχή.

Μάλιστα ανέφερε πως νωρίτερα το πρωί συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΔΕΗ, Γιώργο Στάσση, όπου συζήτησαν για τον επιτυχημένο εταιρικό μετασχηματισμό της εταιρείας, το νέο εγχείρημα στη Ρουμανία και την επιτάχυνση της ένταξης των ανανεώσιμων στην Ελλάδα και στις χώρες της περιοχής.

Παπαδοπούλου: οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι στο καλύτερο επίπεδο που έχουν υπάρξει ποτέ

Αυτό υπογράμμισε η Υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, προσθέτοντας ότι με τις ΗΠΑ μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και τα ίδια συμφέροντα. Επισήμανε πως η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή σημειώνοντας τις δυο διαστάσεις που έχει ως πυλώνας σταθερότητας: μια εσωτερική και μια εξωτερική. "Η Ελλάδα είναι μια σταθερή δημοκρατία" ανέφερε υπογραμμίζοντας πως η χώρα ξεπέρασε τις κρίσεις διατηρώντας άθικτο τον κοινωνικό της ιστό και το πολιτικό της σύστημα. Η σταθερότητα και η κοινωνική συνοχή της την καθιστούν έναν αξιόπιστο συνομιλητή. Σημείωσε πως για τις βαλκανικές χώρες η Ελλάδα έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο για την ένταξή τους τόσο στην ΕΕ όσο και στο ΝΑΤΟ. Ειδικά για τη Μέση Ανατολή, σημείωσε πως η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αλλά και δεσμούς με τις αραβικές χώρες.

Σε σχέση με την Τουρκία, η κ. Παπαδοπούλου ανέφερε πως η Ελλάδα θέλει να μην έχει μια μεγάλη αντιδυτική χώρα ως γείτονα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είναι όσο πιο κοντα στις πολιτικές του ΝΑΤΟ γίνεται, αλλά και να διατηρεί τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της. Επανέλαβε και πάλι πως η μοναδική διαφορά για την Ελλάδα είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ενώ μίλησε και για το κυπριακό ζήτημα.

O Jonathan Schnazer ανέφερε μεταξύ άλλων πως πρέπει να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα: δεν θα μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε την περιοχή εάν δεν αντιμετωπίσουμε προκλήσεις. Σημείωσε ότι o πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι ένας περιφερειακός πόλεμος αφού εμπλέκονται με διαφορετικούς τρόπους και άλλα κράτη όπως το Ιραν, το Πακιστάν, η Υεμένη.

Υπογράμμισε πως στην Ουάσιγκτον έρχονται εκλογές και σε περίοδο εκλογών δεν αναμένεται να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, ενώ μίλησε και για το Ιράν και την εσωτερική του κατάσταση, ενώ ανέφερε για την Τουρκία πως αποτελεί χορηγό (sponsor) της Χαμάς.

Ο ειδικός επί των τουρκικών ζητημάτων Sinan Ciddi, τόνισε πως ως άνθρωπος που έχει γεννηθεί στην Τουρκία, δεν αναγνωρίζει πού κατευθύνεται η χώρα. Αναφέρθηκε μεταξύ αλλων σε ζητήματα όπως οι επιθέσεις των Τούρκων στον SDF, στο να επιτρέπει στους ολιγάρχες του Πούτιν να έχουν πρόσβαση στις αγορές, στις οικονομικές ανάγκες της Χαμάς, στη συμφωνία για τα F16. Ακόμα, μίλησε για τους S400 που βρίσκονται ακόμα στην Τουρκία, προσθέτοντας πως φτιάχνει πυρηνικό εργοστάσιο, έργο που χρηματοδοτείται πλήρως από τη Ρωσία.

