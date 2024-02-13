Κώστας Καραμανλής στην εξεταστική για Τέμπη: Ως γονέας σέβομαι τον πόνο των οικογενειών, ως πολιτικός θέλω να λάμψει η αλήθεια

Του Γιάννη Ανυφαντή

«Το πρώτο που αισθάνομαι να κάνω είναι να εκφράσω για μία ακόμη φορά προς τις οικογένειας την βαθύτατη οδύνη μου». Με αυτή τη φράση ξεκίνησε την κατάθεση του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, υπογραμμίζοντας πως «ως γονέας το μόνο που έχω να πω είναι να σεβαστώ τον πόνο τους. Ως πολιτικός όμως θέλω να λάμψει η αλήθεια».

Ο πρώην Υπουργός καταθέτοντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής που διερευνά τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη επισήμανε πως νιώθει σε απόλυτο βαθμό την υποχρέωση να μιλήσει με ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων που τόσο άδικα χάθηκαν.

«Ό,τι έχω να πω θα το πω κοιτώντας σας στα μάτια, εσάς και όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες που θέλουν να μάθουν την αλήθεια. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να ωραιοποιήσω την εικόνα. Αλλά δεν θα αφήσω να αιωρούνται αναπάντητες απόψεις που με αφορούν. Δεν θα τροφοδοτήσω μια στείρα πολιτική ή μικροπολιτική αντιπαράθεση. Είμαι εδώ από την πρώτη στιγμή, δεν κρύφθηκα, δεν έπαιξα θέατρο. Ναι στην αλήθεια όχι την καπηλεία», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών.

Αναφερόμενος στην παραίτηση του από τη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, ο κ. Καραμανλής τόνισε: «Δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή να κρυφτώ πίσω από ευθύνες άλλων. Παραιτήθηκα ενάντια στην πεπατημένη της πολιτικής πρακτικής σε τέτοιες περιστάσεις: Να θέσω σε διαθεσιμότητα ή να ζητήσω τις παραιτήσεις των υφισταμένων μου. Θεώρησα την πράξη αυτή, αυτονόητη».

Σε ό,τι αφορά την σύμβαση 717, υπογράμμισε πως «ξεμπλέξαμε τον γόρδιο δεσμό και επιλέξαμε να προχωρήσουν τα έργα αποφασιστικά και να τελειώσουν κι όχι να μείνουν να λιμνάζουν». «Ακούστηκαν πολλές απόψεις και δόθηκαν διάφορες πτυχές των γεγονότων. Δεν υπήρξε όμως ούτε ένας ειδικός, ούτε ένας άνθρωπος από όσους γνωρίζουν σε βάθος το αντικείμενο, το επαναλαμβάνω ούτε ένας, που να αρνήθηκε ότι αν έστω και μία πλευρά είχε τηρήσει τις διαδικασίες του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας το δυστύχημα θα είχε αποτραπεί» επισήμανε, αναφερόμενος στο μοιραίο βράδυ του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Σε ό τι αφορά λοιπόν τα συστήματα (ασφαλείας), σαφώς και θα συνέβαλλαν στην αύξηση της ασφάλειας, αλλά δεν υπήρχε η βεβαιότητα ότι θα απέτρεπαν το δυστύχημα, γιατί και τα συστήματα αυτά άνθρωποι τα χειρίζονται», τόνισε ο πρώην υπουργός και πρόσθεσε: «Γιατί για να είναι ασφαλή τα τρένα, ακόμα πιο σημαντικό κι από τις πάσης φύσεως τεχνολογίες, είναι ένα: να τηρείται ευλαβικά ο κανονισμός κυκλοφορίας τους. Αυτός ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας, λοιπόν, παραβιάστηκε δυστυχώς κατά συρροήν εκείνο το μοιραίο βράδυ. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

«Πρέπει επιτέλους να ακουστεί αυτό, γιατί ο ελληνικός λαός και ιδίως οι οικογένειες που τις έπληξε τόσο άδικα αυτή η τραγωδία, έχουν το δικαίωμα να το γνωρίζουν», κατέληξε ο κ. Καραμανλής στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

