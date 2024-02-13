Είμαστε εδώ για να βρούμε λύσεις, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγοντας τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πρόθεσή του είναι να ακούσει όλους τους εκπροσώπους και στη συνέχεια να γίνει παρουσίαση των προτάσεων που έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση.

«Μπορούμε να συναντηθούμε σε έναν κοινό τόπο που θα συνυπολογίζει ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας είναι συγκεκριμένα και περιορισμένα. Κάθε απόφαση της κυβέρνησης πρέπει να λαμβάνει υπόψιν της το όλον» είπε χαρακτηριστικά.

Αγρότες: Λύσεις για να συνεχίσουμε να μένουμε στα χωριά μας

Εκ μέρους της επιτροπής ο κ. Ρίζος Μαρούδας σημείωσε: «Είναι γεγονός ότι και εσείς ο ίδιος έχετε πει ότι έχουμε δίκιο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στον αγροτικό τομέα που χρήζουν αντιμετώπισης και θέλουμε ουσιαστικές λύσεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να μένουμε στα χωριά μας -που είναι και αυτό ένα ζητούμενο, γιατί η ύπαιθρος έχει ερημώσει και το ξέρουν όλοι πολύ καλά, και υπάρχουν αρκετά νέα παιδιά και στα μπλόκα που δίνουν αυτή τη μάχη της παραμονής στο επάγγελμα και στο χωριό- και ταυτόχρονα μπορούμε και να συνεχίσουμε να παράγουμε.

Να καλλιεργούμε, να παράγουμε, να υπάρχουν τρόφιμα ποιοτικά και φθηνά, όπως η χώρα μας μπορεί να βγάλει πολύ ποιοτικά τρόφιμα, για τη διατροφική επάρκεια του λαού μας. Όμως αυτά τα προβλήματα που έχουμε -θα τα πούμε βέβαια και αναλυτικά- ιδιαίτερα με το κόστος και με τις τιμές, είναι ένα πρόβλημα που αυτή τη στιγμή μας εμποδίζει και φαίνεται και στη συνεχή μείωση του αγροτικού πληθυσμού.

Οπότε σήμερα, με αυτό το δίκαιο των αιτημάτων που έχουμε, ερχόμαστε εδώ για να βρούμε λύσεις. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να κάνει εξαγγελίες. Πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα, αυτό εκτιμάμε. Θα το δούμε και στη συζήτηση.

Υπάρχει πάντως και η δημοσιονομική δυνατότητα, εφόσον υπάρχει η θέληση, να βρούμε λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση».

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού

«Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή συνάντηση και να σας πω εξ αρχής ότι πρόθεσή μου είναι να σας ακούσω όλους, εφόσον επιθυμείτε να τοποθετηθείτε όλοι, και στη συνέχεια να σας παρουσιάσω κάποιες προτάσεις τις οποίες έχουμε επεξεργαστεί για τα ζητήματα τα οποία υποψιαζόμαστε ότι θα μας θίξετε.

Θέλω να τονίσω εξ αρχής ότι είμαστε εδώ για να βρούμε λύσεις και ότι προσεγγίζουμε και εμείς αυτή τη συνάντηση με κλίμα καλής διάθεσης, όπως νομίζω ότι έχουμε επιδείξει όλο αυτό το διάστημα. Και πιστεύω ότι μπορούμε να συναντηθούμε σε έναν κοινό τόπο, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψιν τους δικούς σας δικαιολογημένους προβληματισμούς αλλά θα συνυπολογίζει και το γεγονός ότι αφενός τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας είναι δεδομένα και περιορισμένα και ότι βέβαια, αν δείτε και εσείς τα πράγματα από τη δική μας πλευρά θα αντιληφθείτε κάτι το οποίο πιστεύω ότι το γνωρίζετε γιατί είστε μέσα στην κοινωνία, ότι πολλοί κλάδοι, πολλές κοινωνικές ομάδες πάντα από την κυβέρνηση έχουν αιτήματα και προσδοκίες. Και κάθε απόφαση της κυβέρνησης πρέπει να βλέπει το όλον και να λαμβάνει υπόψιν και τη διάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οπότε, αυτά ήθελα να σας πω εισαγωγικά. Έχουμε όσο χρόνο χρειάζεται να συζητήσουμε τα θέματα εκτενώς, αλλά προκειμένου να μπορείτε να τοποθετηθείτε όλοι θα ήθελα να είστε λίγο συγκρατημένοι στις τοποθετήσεις σας, για να μπορέσουμε και εμείς στη συνέχεια να απαντήσουμε σε αυτά τα οποία θα μας πείτε».

Εκ μέρους της επιτροπής ο κ. Ρίζος Μαρούδας σημείωσε: «Είναι γεγονός ότι και εσείς ο ίδιος έχετε πει ότι έχουμε δίκιο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στον αγροτικό τομέα που χρήζουν αντιμετώπισης και θέλουμε ουσιαστικές λύσεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να μένουμε στα χωριά μας -που είναι και αυτό ένα ζητούμενο, γιατί η ύπαιθρος έχει ερημώσει και το ξέρουν όλοι πολύ καλά, και υπάρχουν αρκετά νέα παιδιά και στα μπλόκα που δίνουν αυτή τη μάχη της παραμονής στο επάγγελμα και στο χωριό- και ταυτόχρονα μπορούμε και να συνεχίσουμε να παράγουμε.

Να καλλιεργούμε, να παράγουμε, να υπάρχουν τρόφιμα ποιοτικά και φθηνά, όπως η χώρα μας μπορεί να βγάλει πολύ ποιοτικά τρόφιμα, για τη διατροφική επάρκεια του λαού μας. Όμως αυτά τα προβλήματα που έχουμε -θα τα πούμε βέβαια και αναλυτικά- ιδιαίτερα με το κόστος και με τις τιμές, είναι ένα πρόβλημα που αυτή τη στιγμή μας εμποδίζει και φαίνεται και στη συνεχή μείωση του αγροτικού πληθυσμού.

Οπότε σήμερα, με αυτό το δίκαιο των αιτημάτων που έχουμε, ερχόμαστε εδώ για να βρούμε λύσεις. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να κάνει εξαγγελίες. Πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα, αυτό εκτιμάμε. Θα το δούμε και στη συζήτηση.

Υπάρχει πάντως και η δημοσιονομική δυνατότητα, εφόσον υπάρχει η θέληση, να βρούμε λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση».

Οι αγρότες στο Μαξίμου

Οι αγρότες έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου για την συνάντηση με τον πρωθυπουργό λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι.

Εκ μέρους της κυβέρνησης εκτός από τον πρωθυπουργό παρόντες θα είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης και ο Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, οι Υπουργοί Επικρατείας κύριοι, Άκης Σκέρτσος, Μάκης Βορίδης, Σταύρος Παπασταύρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γιάννης Μπρατάκος αλλά και ο διοικητής του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος.

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχει θετική έκβαση η συζήτηση με τους αγρότες. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ικανοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος των αιτημάτων τους» δήλωσε νωρίτερα στο Πρώτο Πρόγραμμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Η συνάντηση καλλιεργεί ελπίδες και προσδοκίες και στις δύο πλευρές, με την κυβέρνηση να επιδιώκει τον τερματισμό των κινητοποιήσεων και τους αγρότες να προσδοκούν επιπλέον έμπρακτη στήριξη και ικανοποίηση περισσότερων αιτημάτων τους.

Στις 13.00 πρόκειται να ακολουθήσει η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των αγροτικών συνεταιρισμών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.