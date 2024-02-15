«Μπηχτή» εναντίον του Γιάννη Ραγκούση, χωρίς πάντως να τον κατονομάζει, άφησε η Νίνα Κασιμάτη στο προφίλ της στο Facebook, με αφορμή την ερώτηση που κατέθεσε προς τον Στέφανο Κασσελάκη, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του οργάνου.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ραγκούσης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση ζήτησε να μάθει για το αν θα υπάρξουν μέτρα κατά των βουλευτών που δεν θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, κάτι για το οποίο επιβεβαίωσε ο κ. Κασσελάκης. Η βουλευτής φέρεται να διαφωνεί με το νομοσχέδιο.

Αναλυτικά η ανάρτηση Κασιμάτη

«Το μέλος της κυβέρνησης Λουκά Παπαδήμου, που παρακαθόταν με τους ακροδεξιούς Βορίδη, Άδωνι, Καρατζαφέρη —και από θέσεις ευθύνης του το ΠΑΣΟΚ πήγε στο 12%, όπως ανάλογα και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 17% — έχει πολύ ελεύθερο χρόνο μετά από τις τελευταίες εκλογές, αλλά και την εσωκομματική ήττα του, για να πυροδοτεί συστηματικά την εσωστρέφεια στο κόμμα μας την ώρα που στόχος μας είναι η επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Από διαρροή στα ΜΜΕ πληροφορηθήκαμε πως «θέλει να ξέρει» προκαταβολικά τι κυρώσεις θα επιβάλει ο Πρόεδρος Στέφανος Κασσελάκης στους Βουλευτές, που τυχόν καταψηφίσουν σήμερα.

Αν εκλεγεί ποτέ Βουλευτής, θα τον ειδοποιήσουμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.