Για την πρωτοβουλία του Στέφανου Κασσελάκη σχετικά με το επίμαχο ερωτηματολόγιο μίλησε στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ραγκούσης.

Ο ίδιος αρχικά ξεκαθάρισε πως «σε καμία περίπτωση δεν αντιπολιτευόμαστε τον πρόεδρό του κόμματός μας» ενώ στην συνέχεια εξήγησε πως η αντίδραση για το ερωτηματολόγιο υπήρξε καθώς η πρωτοβουλία αυτή πάρθηκε λίγο πριν το συνέδριο, ενώ τόνισε πως κατά την άποψή του «καλώς υπάρχει το ερωτηματολόγιο, όχι όμως στο σωστό timing».

«Να δώσουμε τα αποτελέσματα στην δημοσιότητα»

«Είμαστε παραμονές του συνεδρίου το οποίο είναι η τελευταία μας ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μία μεγάλη αντεπίθεση ανάκαμψης για να αποφύγουμε τα άσχημα σενάρια που καταγράφονται και στις δημοσκοπήσεις», δήλωσε και πρόσθεσε: «Δυστυχώς μπλέξαμε και σε συζητήσεις για το αν πρέπει να υπάρχει ή όχι ερωτηματολόγιο παραμονές του συνεδρίου, προσωπικά πιστεύω ότι καλώς υπάρχει το ερωτηματολόγιο και πρέπει να ενεργοποιήσουμε τα μέλη με κάθε τρόπο αλλά βεβαίως να δώσουμε και στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα. Δεν συμφωνώ με τον κ. Κασσελάκη για την στιγμή που αποφάσισε να γίνει. Δεν μπορούμε να ποινικοποιήσουμε την πρόθεση της ηγεσίας να συζητήσει για το όνομα του κόμματος. Σας θυμίζω τον κ. Ανδρουλάκη που έκανε ένα δημοψίφσμα στο κόμμα του για το όνομα του ΠΑΣΟΚ».

«Όλοι θέλουμε να βάλουμε πλάτη, προσπαθούμε να αγιάσουμε και δεν μας αφήνει»

«Σήμερα είμαστε πρωτοσέλιδο σε πολλά μέσα, αυτό δεν είναι επιλογή κανενός μας, αν η απόφαση για το ερωτηματολόγιο δεν είχε ληφθεί λίγο πριν το συνέδριο και αν εχθες δεν είχαμε πάρει μία τέτοια επιστολή δεν θα ήμασταν σήμερα σε 7 πρωτοσέλιδα αρνητικής δημοσιότητας για εμάς. Το συνέδριο έχει να κάνει με τα μέλη, όχι για τα στελέχη. Η έννοια μας δεν είναι να διαλύσουμε το κόμμα, όλοι θέλουμε να βάλουμε πλάτη, προσπαθούμε να αγιάσουμε και δεν μας αφήνει», δήλωσε

«Δεν τέθηκε ποτέ θέμα για πρόταση μομφής»

Σχετικά με τις πληροφορίες για την πρόταση μομφής κατά του Στέφανου Κασσελάκη ο κ. Ραγκούσης ξεκαθάρισε πως «Δεν τέθηκε ποτέ θέμα για πρόταση μομφής».

«Η αρνητική δημοσιότητα δεν προήλθε από εμάς -από την πολιτική γραμματεία-, αλλά από πρωτοβουλίες που λήφθηκαν από τον πρόεδρο και από τους συνεργάτες του».

Σχετικά με την πορεία των δημοσκοπήσεων και την επόμενη ημέρα των ευρωεκλογών ο κ. Ραγκούσης σημειώνει: «Δεν θα είναι εύκολη η επόμενη μέρα αλλά δεν πάμε με αρνητικό αποτέλεσμα στην επόμενη ημέρα. Πάμε να κερδίσουμε την μάχη με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, πάμε να κρατήσουμε τη δεύτερη θέση με όσο το δυνατόν υψηλότερα ποσοστά»

Πηγή: skai.gr

