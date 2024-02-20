Στην Αθήνα η Μέτσολα: Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Σακελλαροπούλου - Ομιλία στη Βουλή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στις 10:00, θα έχει συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο.

Στις 11:00, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, θα δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο την κα Μέτσολα, η οποία μισή ώρα αργότερα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Στις 12:00 η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μιλήσει στη Βουλή των Ελλήνων, ενώπιον πέντε κοινοβουλευτικών επιτροπών: την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, τη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Θέμα της ομιλίας της «η Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει των Ευρωεκλογών (The EU ahead of the European Elections)».

Η κα Μέτσολα θα συναντηθεί με εκπροσώπους κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ αργγότερα μέσα στην ημέρα θα συνομιλήσει με νέους στο Ωδείο Αθηνών, για θέματα που τους απασχολούν με αφορμή τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές στις 9 Ιουνίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

