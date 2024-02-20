Hurriyet: Τέσσερις τρομοκράτες πέρασαν από τον Έβρο στην Τουρκία - Βρέθηκαν όπλα και εκρηκτικά

Σε ολοσέλιδο άρθρο της η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Hyrriyet αναφέρεται σε επιχείρηση που έγινε στις 30 Οκτωβρίου 2023 στον Έβρο, κατά την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις τρομοκράτες της οργάνωσης DHKP-C, οι οποίοι επιχείρησαν να περάσουν στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, οι τέσσερις έπεσαν νεκροί σε ένοπλη σύγκρουση.

Είχαν βρεθεί να έχουν πάνω τους εκρηκτικά και όπλα και είχαν στόχο να πλήξουν το τουρκικό κοινοβούλιο, το υπουργείο Εσωτερικών και άλλους στόχους εντός της τουρκικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι τρομοκράτες είχαν εκπαιδευτεί σε ευρωπαϊκό έδαφος, χωρίς να διευκρινίζεται πού.

