Της Πηνελόπης Γκάλιου

Ανέκαθεν η συζήτηση του προϋπολογισμού κατά την πρώτη χρονιά της εκάστοτε κυβερνητικής θητείας, συγκέντρωνε τις λιγότερες αντιπαραθέσεις με την αντιπολίτευση. Η φετινή συζήτηση όμως, έχει έναν επιπλέον λόγο τα αντικυβερνητικά «βέλη» να είναι πιο αδύναμα.

Ο προϋπολογισμός του 2024 είναι ο πρώτος, μετά από δεκατρία χρόνια, που συντάχθηκε με την ελληνική οικονομία να έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα. Με αυτό το δεδομένο, παρά το βαρύ κλίμα που απορρέει από την επικαιρότητα των εγκληματικών επεισοδίων στου Ρέντη, τα κυβερνητικά στελέχη όπως ήταν αναμενόμενο, επιμένουν να προτάσσουν τη θετική ατζέντα της γαλάζιας παράταξης, και όλα εκείνα τα θετικά μέτρα που φέρνει ο προϋπολογισμός για το 2024, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου. "Η κυβέρνηση εφαρμόζει μια πολιτική η οποία παράγει αποτελέσματα για την οικονομία, παράγει αποτελέσματα για τους πολίτες, παράγει αποτελέσματα για τους πλέον ευάλωτους" τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης δίνοντας τον τόνο όσων ακουστούν κατά την πενθήμερη συζήτηση στη Βουλή, η οποία θα κορυφωθεί την Κυριακή με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών και το κλείσιμο της διαδικασίας από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Τα θετικά νέα για την ελληνική οικονομία μεταφράζονται σε πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που θα έχουν αντίκρισμα σε κάθε Έλληνα πολίτη» αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει η κυβέρνηση από την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της συζήτησης και της ψήφισης του προϋπολογισμού. Ένα μήνυμα που ήδη έχει διατυπωθεί και θα συνεχίζεται και τις επόμενες μέρες να διατυπώνεται από κάθε κυβερνητικό στέλεχος και βουλευτή της ΝΔ που θα ανέβει στη βήμα και θα θέσει στο επίκεντρο τον πολίτη και την καθημερινότητά του.

Άλλωστε, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και οι προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού κατατείνουν σε ακριβώς αυτό. «Η χρονιά που έρχεται να είναι χρονιά περαιτέρω αύξησης εισοδημάτων» υπενθύμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι ο Κρατικός Προϋπολογισμός περιλαμβάνει μόνιμα μέτρα ύψους 1,6 δις ευρώ.

Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός που θα ψηφιστεί την Κυριακή προβλέπει αύξηση μισθών στο Δημόσιο μετά από 14 χρόνια, με το μέσο ετήσιο όφελος για έναν δημόσιο υπάλληλο να ανέρχεται στα 1.476 ευρώ, δηλαδή ένας επιπλέον μισθός.

Αυξήσεις προβλέπονται και στην συντάξεις, όπως και αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά κατά χίλια ευρώ. Επίσης, προβλέπεται η επέκταση του επιδόματος μητρότητας για γυναίκες ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες το οποίο ανέρχεται στο ύψος του κατώτατου μισθού και θα είναι για εννέα μήνες. Επιπλέον, μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% για τις κατοικίες που ασφαλίζονται από φυσικές καταστροφές, μονιμοποίηση της απαλλαγής των πρώην δικαιούχων του ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, άρση του παγώματος των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα και κατάργηση της κράτησης 30% για τους συνταξιούχους που εργάζονται.

Βασικοί στόχοι του Προϋπολογισμού είναι ακόμα, η υλοποίηση επενδύσεων ύψους 12 δισ. με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και η αύξηση των δαπανών για την Παιδεία κατά 255 εκατ. ευρώ και την Υγεία με αύξηση της επιχορήγησης για τα νοσοκομεία κατά 20%.

Πριν ωστόσο «τρέξουν» τα μέτρα του προϋπολογισμού του 2024, στην εκπνοή του 2023 υλοποιείται σειρά παρεμβάσεων που στηρίζουν κυρίως τους ευάλωτους και ειδικότερα έως το τέλος του έτους θα δοθούν οι έκτακτες εισοδηματικές ενισχύσεις 352 εκατ. € σε 2,3 εκατ. ευάλωτους πολίτες μέσα από το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Επιπλέον, μέσα στον Δεκέμβριο καταβάλλεται το Youth Pass, η ενίσχυση 150 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους που δεν έχουν προσωπική διαφορά ή έχουν κάτω των 10 ευρώ και λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ, ενώ οι ίδιοι θα δουν αύξηση στις συντάξεις τους από 1-1-2024.

Εντός του μήνα καταβάλλεται ακόμη, το Market Pass στις πληγείσες περιοχές, ενίσχυση 100 έως 200 ευρώ σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά η οποία αφορά περίπου 740 χιλιάδες συνταξιούχους, το επίδομα θέρμανσης, 210.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα λάβουν επιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος. Υπενθυμίζεται ότι από τον Δεκέμβριο το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αυξάνεται κατά 8%.

Τέλος, 800.000 δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα λάβουν επιπλέον μιάμιση δόση επιδόματος, ενώ 225.000 δικαιούχοι του επιδόματος ΑΜΕΑ του ΟΠΕΚΑ, του εξω-ιδρυματικού επιδόματος και λοιπών επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ θα λάβουν ενίσχυση ύψους 200€.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.