Με αντεγκλήσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του ’24, η οποία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών καθώς και την ονομαστική ψηφοφορία.

Η συζήτηση άνοιξε με τις τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων, αλλά και την ομιλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης παραθέτοντας στοιχεία, της Εurostat και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις δηλώσεις επιβράβρευσης και τις εκτιμήσεις του επικεφαλής του Eurogroup και του ΟΟΣΑ και των οίκων αξιολόγησης.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο προϋπολογισμός «πέρασε χωρίς παρατήρηση από το Εurogroup ως ένας προϋπολογισμός που ακολουθεί τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου».

Μάλιστα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πρόσθεσε ότι τη στάση της αντιπολίτευσης τη σχολίασε καταλλήλως ο ελληνικός λαός, κατά τις τελευταίες εκλογές.

Κατά τη συζήτηση, ο κ. Πέτσας, εισηγητής της ΝΔ, αναφερόμενος στους στόχους του προϋπολογισμού, υπογράμμισε ότι στηρίζεται στο τρίπτυχο: Βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, δημοσιονομική ισορροπία.

Στην αντεπίθεση πέρασε η ειδική εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, λέγοντας ότι ο προϋπολογισμός δεν απαντά στα μεγάλα κρίσιμα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, στην ακρίβεια, την απομείωση των εισοδημάτων, το ιδιωτικό χρέος, ενώ δεν αυξάνει τις κοινωνικές δαπάνες για την Υγεία, την Παιδεία, την Κοινωνική Πρόνοια και τον Πολιτισμό.

Ακολούθως, η κα Νοτοπούλου είπε ότι η πρώτη φύση της κυβέρνησης είναι η πολιτική απάτη, η δεύτερη φύση της είναι η αδικία και ότι «όλοι θυμούνται τις πρόσφατες εξαγγελίες σας στις εκλογές, για αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος».

Ο κ. Γερουλάνος, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι η κυβέρνηση και ο νέος Προϋπολογισμός της κινούνται σε ένα κλίμα χαλαρό. Business as usual.

Ο ειδικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «στην κυβέρνηση είναι χαρούμενοι για την επενδυτική βαθμίδα ή την πολιτική τους κυριαρχία, αλλά αγνοούν ότι αν συνεχίσουμε έτσι, πλέουμε με μαθηματική ακρίβεια προς ένα παγόβουνο».

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και η κα. Αχτσιόγλου, εισηγήτρια της ΚΟ «Νέα Αριστερά» λέγοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρουσιάζει μια ψευδεπίγραφη εικόνα ευημερίας, την ώρα που στην πραγματικότητα «η χώρα παραμένει αθωράκιστη σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων, ενώ το πραγματικό εισόδημα των πολιτών μειώνεται».

Το κυβερνητικό αφήγημα διευρυνόμενης ευμάρειας υφίσταται, αλλά για ελάχιστους, οι έχουν δει στην περίοδο των πολλαπλών κρίσεων, μια πρωτόγνωρη κερδοφορία, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία πιέζεται περισσότερο είπε η κυρία Αχτσιόγλου, η οποία κατέθεσε στοιχεία έρευνας που δείχνει ότι 7 στους 10 Έλληνες αισθάνονται και δηλώνουν φτωχοί, ένα ποσοστό που -όπως είπε- είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρώπη.



