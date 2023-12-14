«Αγώνας δρόμου» και εντυπώσεων μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης στον προϋπολογισμό

Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι μάχες των προϋπολογισμών στη Βουλή, ειδικά στην αρχή μιας κυβερνητικής θητείας, σπάνια βγάζουν μεγάλες ειδήσεις ή σηματοδοτούν εξελίξεις. Εκτός και αν κάποιος βουλευτής της πλειοψηφίας τον καταψηφίσει ή κάποιο μέλος της αντιπολίτευσης ή ανεξάρτητος βουλευτής στηρίξει το κορυφαίο νομοσχέδιο της χρονιάς. Αυτό είχε πράξει για παράδειγμα η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου το 2018, προερχόμενη από την Ένωση Κεντρώων. Οι προϋπολογισμοί, πέρα από τη χάραξη της οικονομικοκοινωνικής στρατηγικής της εκάστοτε πλειοψηφίας δίνουν το στίγμα της πολιτικής χρονιάς που έχει ξεκινήσει. Το θερμόμετρο παραδοσιακά ανεβαίνει την τελευταία ημέρα που το λόγο παίρνουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Την περίοδο των μνημονίων οι συγκρούσεις ήταν πολλές και θυελλώδεις. Από εκεί και μετά τα πνεύματα έχουν ηρεμήσει.

Από τη μεταπολίτευση και μετά είναι η πρώτη φορά που το κορυφαίο νομοσχέδιο της χώρας θα ψηφίσουν ή θα καταψηφίσουν εννέα κόμματα. Η συγκρότηση της Νέας Αριστεράς επιβεβαίωσε τον κατακερματισμό της κεντροαριστεράς, ενώ ακλόνητη έμεινε η απόλυτη κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας που αποτυπώνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Η τέσσερις ημέρες που απομένουν μέχρι την Κυριακή πιο πολύ θα αποτελέσει έναν «αγώνα δρόμου» των δυνάμεων της αντιπολίτευσης παρά την παραδοσιακή σύγκρουση κυβέρνησης – με το δεύτερο κόμμα. Ένα παιχνίδι εντυπώσεων απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όμως οι δημοσκοπήσεις τον έχουν ρίξει ήδη στην τρίτη θέση με το ΚΚΕ να τον απειλεί. Στο κάδρο θα επιχειρήσει να μπει και η Νέα Αριστερά με την Έφη Αχτσιόγλου να αναλαμβάνει χθες το ρόλο της εισηγήτριας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα σχηματισμός που θα μπορούσε να απειλήσει την πρωτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και αν ο Στέφανος Κασσελάκης επιχειρεί να κάνει «ενέσεις» τόνωσης ηθικού στο κοινό του υποστηρίζοντας πως όλα είναι εφικτά.

Ο προϋπολογισμός του 2024 είναι ο πρώτος που συντάχθηκε ύστερα από 13 χρόνια με την ελληνική οικονομία να έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα. Το κλίμα έτσι και αλλιώς είναι βαρύ, καθώς πραγματοποιείται στη σκιά των εξελίξεων σε σχέση με την τυφλή βία στα γήπεδα και τη διερεύνηση δράσης εγκληματικών οργανώσεων στο χώρο του αθλητισμού. Τη χθεσινή ημέρα με την τοποθέτησή του ο Κωστής Χατζηδάκης έδωσε τον τόνο του Μεγάρου Μαξίμου: «η κυβέρνηση εφαρμόζει μια πολιτική η οποία παράγει αποτελέσματα για την οικονομία, παράγει αποτελέσματα για τους πολίτες, παράγει αποτελέσματα για τους πλέον ευάλωτους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο προϋπολογισμός μεταξύ άλλων προβλέπει:

- Διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης στο 2,5% για φέτος και 2,9% για το 2024. Το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί στα 233,8 δισ. ευρώ.

- Ενίσχυση των επενδύσεων οι οποίες εκτιμάται ότι το 2024 θα αυξηθούν με ρυθμό 15,1%.

- Τα δημόσιο χρέος θα αποκλιμακωθεί στο 152,2% του ΑΕΠ στο τέλος του 2024 από 160,5% του ΑΕΠ το 2023.

- Ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει το 2024 στο 2,6% από 3,9% φέτος.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης η κριτική κατά την πρώτη ημέρα της συζήτησης επικεντρώθηκε στο ότι η κυβέρνηση έφερε στην Βουλή ένα προϋπολογισμό που δεν αφουγκράζεται τα προβλήματα των πολιτών, όπως είναι η ακρίβεια, η φορολογία και η ενεργειακή κρίση. Το «κυρίως μενού», όπως πάντα, θα ακολουθήσει την Κυριακή όπου θα λάβουν το λόγο οι πολιτικοί αρχηγοί και οι «300» θα ψηφίσουν.

