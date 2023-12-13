Αυγενάκης: Νερό, ΕΛΓΑ και νέος ΟΠΕΚΕΠΕ οι άμεσες προτεραιότητες του ΥΠΑΑΤ

Τις άμεσες προτεραιότητες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον πρωτογενή τομέα παρουσίασε ο Λευτέρης Αυγενάκης στο πλαίσιο του Οικονομικού Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου με θέμα «Ελληνική Επιχειρηματικότητα 2.0+».

Αρχικά μίλησε για το νερό με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να τονίζει ότι η διαχείρισή του βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα, καθώς χωρίς νερό δεν υπάρχει παραγωγή.

Για τον ΕΛΓΑ ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε ότι αρχές του 2024 θα ψηφιστεί στη Βουλή ο νέος κανονισμός. Θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων νέους ασφαλιστικούς κλάδους και θα καλύπτει επί πλέον κινδύνους, ενώ η ασφαλιστική κάλυψη θα κινείται σε τρία επίπεδα, με το πρώτο να είναι υποχρεωτικό και τα άλλα δυο προαιρετικά.

«Περιμένουμε να παραιτηθεί ο εξαιρετικά απαράδεκτος πρόεδρος του Οργανισμού», είπε ο υπουργός μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προσθέτοντας ότι «σε θέματα τάξης, διαφάνειας, νομιμότητας, δεν κάνουμε κανένα σκόντο».

Καταλόγισε στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ τις ευθύνες για τις κακές πληρωμές που έγιναν τον Οκτώβρη, όταν και πραγματοποιήθηκε η προκαταβολή της βασικής ενίσχυση, ενώ τον χαρακτήρισε υπεύθυνο και για την αδυναμία απορρόφησης 88 εκατομμυρίων ευρώ που έπρεπε να έχουν διανεμηθεί στους αγρότες.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο κ. Αυγενάκης τις προηγούμενες ημέρες ελεγκτές της ΕΕ ήλθαν στην Αθήνα και ήλεγξαν τον Οργανισμό και δεν αποκόμισαν την καλύτερη εικόνα.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Θεσσαλία είπε «το ΥπΑΑΤ και η κυβέρνηση δίνουν μεγάλο βάρος στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν οι πλημμύρες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «το project Θεσσαλία δεν τελειώνει σε ένα εξάμηνο. Θα πάρει δύο με τρία χρόνια».

Επιπλέον, ο κ. Αυγενάκης ανέφερε ότι την επόμενη Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν επιπλέον 26 εκ. ευρώ, στους παραγωγούς οι οποίοι δεν έλαβαν προκαταβολή μέχρι τώρα για τις ζημίες στις καλλιέργειές τους.

Στις αρχές του έτους προανήγγειλε νέο ξεχωριστό πρόγραμμα για την κάλυψη απολεσθέντος εισοδήματος σε παρακάρλιες περιοχές (συνολικά 180.000 στρέμματα βρίσκονται καλυμμένα με νερό) και για όσους γενικά, αδυνατούν να καλλιεργήσουν, λόγω της καταστροφής, τη γη τους.

Τέλος, ο αρμόδιος υπουργός σημείωσε ότι το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου θα έχει ανοίξει η πλατφόρμα υποδοχής των δηλώσεων για ένταξη στο Μέτρο 5.2, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όσους ενταχθούν να αναπληρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και να ανακατασκευάσουν σύγχρονους στάβλους, εντελώς δωρεάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.