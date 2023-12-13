Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θέλει να καλύψει το κενό από την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ

Ανθυγιεινή χαρακτήρισε τη λειτουργία της οικονομίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας αργά το μεσημέρι στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια έχουν γίνει εργαλείο άσκησης πολιτικής για την ΝΔ, καθώς κερδίζει από ΦΠΑ και δίνει πίσω με κάποια Pass, αφού τους τα έχει πάρει πρώτα. Ωστόσο σημείωσε πως κάποια από τα επιδόματα που ανακουφίζουν για λίγο, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μην τα ψηφίσει.

Άσκησε δριμεία κριτική στη αντιμετώπιση της ακρίβειας που ακολουθεί η κυβέρνηση, αναφέροντας ότι δεν έχει πολιτική ελέγχου και κανονικοποίησης της αγοράς, ούτε μπορεί να πανηγυρίζει για τα πρόστιμα που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ, ενώ επανέλαβε τη θέση για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα υποστήριξε ότι πρέπει να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι για τη πάταξη της κερδοσκοπίας.

Σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης για την οπαδική βία, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε πως είναι μέτρα για το θεαθήναι.« Περίμεναν να ακρωτηριαστεί ένα παιδί και να έχουμε δύο δολοφονίες για να πάνε τώρα να κάνουν την κίνηση; Πρόκειται για επικοινωνιακά παιχνίδια όταν έφτασαν σε αδιέξοδο. Εμείς ζητήσαμε δια βίου απαγόρευση από τους αγωνιστικούς χώρους όσων εκφράζουν οπαδική βία», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως χρέος της παραγωγικής αντιπολίτευσης που κάνει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, είναι να λέει τα πράγματα με το όνομα τους και να χτυπάει μεγάλο καμπανάκι για την πορεία της οικονομίας και τις ανισότητες που διευρύνονται. «Δεν μπορεί να καταρρέει η Υγεία και η Παιδεία και να δίνουν ψίχουλα», σημείωσε, υποστηρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους.

Κληθείς να σχολιάσει την ισχυρή πολιτική κυριαρχία της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επισήμανε ότι μπορεί μεν ο λαός να ψήφισε με 41% την ΝΔ, αλλά με ανάλογο ποσοστό είχε ψηφίσει και τον Κ. Καραμανλή το 2007. «Δεν θέλω να γίνω Κασσάνδρα μαύρων μαντάτων, αλλά να έχουμε μνήμη. Ένα εκλογικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει ότι δημιουργεί καλύτερες συνθήκες», ισχυρίστηκε.

Έθεσε εκ νέου ως βασικό στόχο να είναι το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές -«το να πάρουμε 15-16% ή παραπάνω δεν είναι ο τελικός μας στόχος», είπε- καθώς είναι ένας μεσοσταθμός, με τελικό στόχο στις επόμενες εθνικές εκλογές η ΝΔ να έχει πραγματικό αντίπαλο και να ηττηθεί. «Είμαι σίγουρος ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε την ΝΔ. Θέλουμε να καλύψουμε το κενό που υπάρχει σήμερα, που δημιούργησε η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ όχι μέσω λαϊκισμού, αλλά με οικοδόμηση ξανά της δημοκρατικής παράταξης ως κυβερνητική δύναμη», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Συμπλήρωσε ότι το ΠΑΣΟΚ πέρασε δύσκολα χρόνια, όμως σταθερά ανεβαίνει, ανανεώνεται, κερδίζει το πρόγραμμα του όλες τις γενιές. «Θα έρθει ένα πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα για το ΠΑΣΟΚ. Τίποτα όμως δεν είναι ευθύγραμμο. Υπάρχουν τομές. Κάποια στιγμή τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν», δήλωσε.

Σχολιάζοντας τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι πορεύτηκε με λαϊκισμό και τις αυταπάτες του κ. Τσίπρα και έτσι η πορεία του ήταν προδιαγεγραμμένη. «Δεν θέλω να σχολιάζω κάτι περισσότερο. Εμένα με ενδιαφέρει εμείς να είμαστε σοβαροί και μετρημένοι», συνέχισε.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ρωτήθηκε για τη νέα διάσταση στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία. Ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παραδοσιακά υπέρ του διαλόγου, αλλά στο πλαίσιο σεβασμού του διεθνούς δικαίου με πατριωτικό πρόσημο. «Αυτό που είδαμε ήταν ένα άλλο σόου, εκατέρωθεν. Δεν ξέρω τι έγινε από τη συνάντηση, πέρα από τη φωτογραφία με το σκυλάκι στο Μαξίμου», σχολίασε δηκτικά, ενώ εξέφρασε την άποψη πως όσο περνά ο καιρός η Τουρκία θα είναι πιο ισχυρή και η Ελλάδα θα χάνει.

