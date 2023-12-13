Αχτσιόγλου -Προϋπολογισμός: Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης είναι σύμμαχος της απληστίας των ελάχιστων

Για άσκηση οικονομικής πολιτικής που είναι σύμμαχος της απληστίας ελαχίστων και σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας έκανε λόγο στη συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού 2024, η γενική εισηγήτρια της ΚΟ Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου. Το κυβερνητικό αφήγημα διευρυνόμενης ευμάρειας υφίσταται, αλλά για ελάχιστους, οι έχουν δει στην περίοδο των πολλαπλών κρίσεων, μια πρωτόγνωρη κερδοφορία, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία πιέζεται περισσότερο είπε η κυρία Αχτσιόγλου, η οποία κατέθεσε στοιχεία έρευνας που δείχνει ότι 7 στους 10 Έλληνες αισθάνονται και δηλώνουν φτωχοί, ένα ποσοστό που -όπως είπε- είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρώπη.

«Μήπως οι Έλληνες είναι ανίκανοι να βιώσουν τα ευεργετήματα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης;», αναρωτήθηκε η κυρία Αχτσιόγλουμ σύμφωνα με την οποία η πραγματικότητα είναι ότι η ελληνική οικονομία παραμένει αθωράκιστη εν μέσω των πολλαπλών κρίσεων, τα βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση είναι βήματα οπισθοδρόμησης με ένα παρωχημένο μοντέλο που εγκλωβίζει τις υπαρκτές δυνατότητες της χώρας, ενώ η συντριπτική μερίδα των πολιτών συμπιέζεται περισσότερο, το πραγματικό της εισόδημα συρρικνώνεται, και γι' αυτό βιώνει την ακραία ανασφάλεια.

Η κυρία Αχτσιόγλου είπε ότι μεταξύ των λόγων για τους οποίους η κοινοβουλευτική της ομάδα θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό, είναι η έκρηξη των φορολογικών εσόδων, τα μισά εκ των οποίων προέρχονται από τον ΦΠΑ, την ώρα που αυτά μειώνονται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, η μη πρόβλεψη νέων μέτρων στήριξης των νοικοκυριών για την ενεργειακή κρίση και την κρίση ακρίβειας, την ώρα που μειώνονται δαπάνες σε τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία, η επίθεση στα εισοδήματα των εργαζομένων, που έπεσαν στην προτελευταία θέση στον ΟΟΣΑ, τα υπερκέρδη συγκεκριμένων εταιρειών με πρωταθλήτριες τις τράπεζες, κά.

Κλείνοντας, η κυρία Αχτσιόγλου είπε ότι ο προϋπολογισμός θα έπρεπε να βάζει σε προτεραιότητα τους πολλούς. «Δεν είναι δυνατό να αναμασάμε το ψευδεπίγραφο αφήγημα των δήθεν ελληνικών επιτυχιών, και την ίδια ώρα οι πολίτες να είναι μπλεγμένοι σε ακατανόητες εξισώσεις, προσπαθώντας να διαλέξουν χρώμα στο τιμολόγιο του ρεύματος» είπε χαρακτηριστικά. Η ελληνική κοινωνία, είπε, «μπορεί να βγει από το τούνελ των μηδενικών προσδοκιών στο οποίο βολικά την έχει εγκλωβίσει η ΝΔ, ώστε να εμφανίζεται η ίδια ως αυτόκλητος μεσσίας που την υποβοηθά. Οι δυνατότητες υπάρχουν. Η ελληνική κοινωνία μπορεί να χειραφετηθεί και να πρωταγωνιστήσει σε ένα δικό της πιο δίκαιο μέλλον. Αυτό που απαιτείται είναι η αλλαγή στρατηγικής. Όσο παραμένουμε στην αναπαραγωγή της προηγούμενης χρονιάς, τα αδιέξοδα πολλαπλασιάζονται. Γι' αυτό και η Νέα Αριστερά καταψηφίζει αυτόν τον Προϋπολογισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.