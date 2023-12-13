«Η κυβέρνηση και ο νέος Προϋπολογισμός της κινούνται σε ένα κλίμα χαλαρό. Business as usual. Γιατί; Ίσως, διότι είναι χαρούμενοι για την επενδυτική βαθμίδα ή την πολιτική τους κυριαρχία, αλλά αγνοούν ότι αν συνεχίσουμε έτσι, πλέουμε με μαθηματική ακρίβεια προς ένα παγόβουνο».

Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά, ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παύλος Γερουλάνος, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, του προϋπολογισμού του 2024.

Ο κ. Γερουλάνος, κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ ότι «η λογική της είναι η απόλυτη επιβολή των αναγκών της οικονομίας πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας», και προσέθεσε ότι «το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να παίρνουν τα εύσημα της Ευρώπης, να είναι καλύτεροι από τους αντιπάλους τους, μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια».

«Τεράστια κεφάλαια της καθημερινότητας του πολίτη βρίσκονται πια εκτός του ραντάρ της, δεν αφορούν το μέλλον της χώρας, αλλά είναι ενοχλητικές εστίες κόστους. Για αυτό χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να αφήνει και τη δυναμική ανάπτυξη της χώρας και τις πτωχεύσεις σε ένα συντηρητικό τραπεζικό σύστημα που ακόμα γλύφει τις πληγές τής δικής του πτώχευσης και ασχολείται μόνο με μεγάλους», υποστήριξε.

Όπως είπε, «1,5 δισ. υπολείπεται φέτος το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 1 δισ. λιγότερο η απορρόφηση τού Ταμείου Ανάκαμψης, 4,5 δισ. οι λιμνάζοντες πόροι του ”Ελλάδα 2.0” και 21 δισ. αυτά που πρέπει να απορροφήσουμε, μέχρι το 2026».

«Σχεδόν ένα δισ. τον μήνα. Αυτά, όμως δεν είναι ατυχήματα. Είναι τα αποτελέσματα πολιτικών επιλογών μίας κυβέρνησης που εφαρμόζει μοντέλα τού χθες, όταν η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις προκλήσεις τού σήμερα και του αύριο», επισήμανε και προσέθεσε:

«Αυτό το πλαίσιο και αυτή η συγκυρία, απαιτούν προϋπολογισμό ανατροπών. Πραγματικών προοδευτικών μεταρρυθμίσεων που αλλάζουν ριζικά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, διευρύνοντας την παραγωγική βάση τής χώρας, αναδιανέμοντας πλούτο, βάζοντας νέους παίκτες στο παιχνίδι, κάνοντας τις μικρές επιχειρήσεις κομβικό κομμάτι τού στρατηγικού σχεδιασμού και όχι αντιμετωπίζοντας τις ως εχθρούς. Απαιτεί έναν προϋπολογισμό με κοινωνική ενσυναίσθηση, που αντιλαμβάνεται την Παιδεία και την Υγεία, όχι ως εστίες κόστους, αλλά ως δίχτυ ασφαλείας.

Έναν προϋπολογισμό, δηλαδή, που θα χτίσει μια πραγματικά ”πατριωτική” οικονομία. Εμείς, ωστόσο, κρατώντας το ευαγγέλιο της ελεύθερης αγοράς στο χέρι, αφήνουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις στο έλεός τους».

«Θα τα διορθώναμε εμείς με έναν προϋπολογισμό ή σε μια τετραετία;» έθεσε το ερώτημα ο κ. Γερουλάνος για να απαντήσει «όχι, βέβαια, αλλά ένας προϋπολογισμός αποτελεί αφετηρία και ευκαιρία» και να προσθέσει: «Και εμείς σας πιέζουμε, για να μη χάσετε την ευκαιρία. Διότι, ο κόσμος είναι πιο απλός, όταν κοιτάς αριθμούς και όχι ανθρώπους. Τώρα είναι η ώρα να σκεφτούμε, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε νηφάλια, -κάτι που η χώρα δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει για καιρό- με γνώμονα το σήμερα και το αύριο. Διότι, αν δεν το κάνουμε και ένα από αυτά που περιέγραψα δεν πάει καλά, θα καταρρεύσει το οικοδόμημα που έχουμε χτίσει».

Τέλος, έδωσε έμφαση στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που, όπως είπε, «έχει τη κοινωνία μπροστά, και είναι προσηλωμένο στο σήμερα και το αύριο της Ελλάδας, όχι για αυτό που είναι, αλλά για όλα αυτά που μπορεί να κάνει».

