Προϋπολογισμός 2024- Κεραμέως: Οι μεταρρυθμιστικοί άξονες νέου προϋπολογισμού

Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι στήριξη καίριων τομέων του υπουργείου είναι οι τρεις μεταρρυθμιστικοί άξονες στους οποίους αποτυπώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός του 2024, τόνισε στη Βουλή, η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, κατά τη συζήτηση του στην Ολομέλεια.

«Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών είναι αυξημένος, για το 2024, κατά 157 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 4,42%», σημείωσε η κυρία Κεραμέως προσθέτοντας ότι «α στοιχεία του νέου προϋπολογισμού αποτυπώνονται σε τρεις μεταρρυθμιστικούς άξονες:

Άξονας πρώτος, σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως είναι «η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο με διαφάνεια αξιοκρατία και λογοδοσία».

«Δέσμευση μας ήταν και οι απολαβές των εργαζομένων να ακολουθήσουν αυτή την κλιμακούμενη πορεία. Δεκατέσσερα χρόνια μετά, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η αναμόρφωση του μισθολογίου του δημοσίου τομέα είναι γεγονός. Μετά από 14 χρόνια η πρώτη αύξηση σε μισθούς δημοσίων υπαλλήλων. Ενισχύουμε έτσι τα εισοδήματα οριζοντίως των δημοσίων υπαλλήλων, δίνουμε επιπλέον αυξήσεις σε εργαζομένους με παιδιά και εργαζόμενους που υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης. Πρόκειται για ένα συνολικό αποτύπωμα 956 εκατ. ευρώ. Για πρώτη φορά επιτυγχάνεται η τόνωση του πραγματικού του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών που προάγει.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο, το 2024 προβλέπονται 16.521 νέες προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα υγείας που έχει τη μερίδα του λέοντος με 6.500 θέσεις, στον τομέα της κλιματικής κρίσης και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης», τόνισε χαρακτηριστικά η υπουργός Εσωτερικών.

Δεύτερος άξονας, όπως είπε, είναι η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Το 2024 οι μεταβιβάσεις κεντρικών αυτοτελών πόρων στους ΟΤΑ αυξάνονται κατά 69 εκατ. ευρώ από το 2023. Για τους δήμους, προβλέπονται επιπλέον, ειδική επιχορήγηση 161 εκατομμύρια η οποία θα καλύψει και κόστος μισθοδοσίας της δημοτικής αστυνομίας. Πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια αρχές Ιανουαρίου προκηρύσσονται οι θέσεις, άνω των 1.200 υπαλλήλων στη δημοτική αστυνομία», επισήμανε.

Τρίτος άξονας, είπε, αφορά άλλους καίριους τομείς του υπουργείου Εσωτερικών: Μακεδονία-Θράκη, Ιθαγένεια, ζώα συντροφιάς, καινοτομία.

«Για το 2024 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις που ξεπερνούν τα 13 εκατ. ειδικά για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας», σημείωσε.

Έμφαση έδωσε η κυρία Κεραμέως «στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της δημοκρατίας και κυρίως την άρση κάθε νομικού αλλά και πρακτικού περιορισμού στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων πολιτών».

«Για πρώτη φορά, με την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, αίρονται όλα τα πραγματικά, τα πρακτικά εμπόδια συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία για όλους όσους έχουν δικαίωμα ψήφου, όπου κι αν ζουν, όπου και αν βρίσκονται την ημέρα των ευρωεκλογών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας αλλά και στα ζητούμενα πολλών πολιτικών κομμάτων. Αποτελεί ουσιαστική κίνηση για την ενίσχυση της συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, βαθαίνει τη δημοκρατία», υπογράμμισε η υπουργός και κατέληξε:

«Ο προϋπολογισμός του 2024, διαψεύδει για ακόμα μια φορά τους καταστροφολόγους της αντιπολίτευσης, που τα τελευταία χρόνια προβλέπουν δεινά για την πατρίδα μας. Βρίσκει την οικονομία μας σε ανοδική πορεία, με ρυθμούς ανάπτυξης που μας επιτρέπουν να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους νέους, τους δημοσίους υπαλλήλους, που μας επιτρέπουν να επιστρέψουμε συνολικά στην κοινωνία το θετικό αποτέλεσμα των θυσιών της. Η υπερψήφισή του αποτελεί ακόμα ένα βήμα που ενισχύει την πρόοδο της χώρας και την ευημερία των πολιτών μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

