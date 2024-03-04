Απάντηση επιχειρεί να δώσει ο πρώην διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ, Θύμιος Γεωργόπουλος, με ανάρτησή του σε πηγές προσκείμενες, όπως αναφέρει, στον Στέφανο Κασσελάκη που διαρρέουν στα ΜΜΕ ότι βρίσκεται πίσω από τα δημοσιεύματα για την εξωχώρια εταιρεία του προέδρου του κόμματος με την οποία χρηματοδότησε την Left Media ΑΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κασσελάκης, απέλυσε την Πέμπτη τον κ. Γεωργόπουλο από τη θέση του γενικού διευθυντή του κόμματος.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θύμιου Γεωργόπουλου:

ΟΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ «ΠΗΓΕΣ», ΠΟΤΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Τις τελευταίες ημέρες πηγές προσκείμενες στον Πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη διαρρέουν σε σειρά ΜΜΕ ότι εγώ είμαι δήθεν ο υπεύθυνος για τα δημοσιεύματα που αφορούν την εξωχώρια εταιρεία του Προέδρου, με την οποία χρηματοδότησε την Left Media ΑΕ ώστε υποτίθεται να πληρωθούν οι εργαζόμενοι στα κομματικά ΜΜΕ και να πάρουν το Δώρο Χριστουγέννων.

Αυτή, λένε, είναι η αιτία της ξαφνικής απόφασης για την αποπομπή μου, μετά από τρισήμιση χρόνια προσφοράς, από τη θέση του οικονομικού υπευθύνου του Κόμματος. Και μάλιστα χωρίς καμία απόφαση της ΠΓ και της ΚΕ που είχαν ομοφώνως εγκρίνει την τοποθέτηση μου.

Αλλά το κυριότερο χωρίς να μου δωθεί η δυνατότητα να παραδώσω, ούτε καν να χαιρετήσω τους συντρόφους μου.

Είχα αποφασίσει να μη τοποθετηθώ δημόσια, παρά μονάχα στα όργανα του κόμματος, στη ΚΕ της οποίας παραμένω μέλος.

Υποχρεώνομαι ωστόσο να υπερασπιστώ δημόσια τον εαυτό μου και την αλήθεια, απέναντι στις πηγές που διαρρέουν και δολοφονούν χαρακτήρες, χωρίς τουλάχιστον να έχουν το θάρρος να αναλάβουν την ευθύνη.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, λοιπόν, δηλώνω (και δεν διαρρέω) με ονοματεπώνυμο Θύμιος Γεωργόπουλος:

•Το δάνειο του Στέφανου Κασσελάκη μπήκε στον λογαριασμό της Left Media ΑΕ το απόγευμα της Παρασκευής 29/12/2023, ενώ το Δώρο Χριστουγέννων των εργαζομένων στα ΜΜΕ είχε καταβληθεί ήδη την Πέμπτη 21/12/2023 και η μισθοδοσία των εργαζομένων για Δεκέμβριο την Παρασκευή το πρωί 29/12/2023.

Ποιος διέρρεε, λοιπόν, και ποιος επιμένει εδώ και τρεις μήνες ότι οι εργαζόμενοι δήθεν πληρώθηκαν μισθούς και Δώρο από τα χρήματα του προέδρου Στέφανου Κασσελάκη;

Ο Θύμιος Γεωργόπουλος;

•Το δάνειο επιστράφηκε την Πέμπτη 4/1/2024 μόλις μας έγιναν γνωστά τα στοιχεία του λογαριασμού που έπρεπε να κατατεθεί η επιστροφή της (αχρησιμοποίητης) τραπεζικής οφειλής.

Ποιος διέρρεε, λοιπόν, ότι ακόμα το δάνειο δήθεν δεν έχει επιστραφεί;

Ο Θύμιος Γεωργόπουλος;

•Ποιος, παρά την άρνηση μου, ζήτησε την Τετάρτη το απόγευμα 27/12/2023 να δανείσει το ΚΟΜΜΑ και διέρρευσε σε όλα τα ΜΜε ότι ο πρόεδρος Κασσελάκης ήδη είχε δώσει χρήματα στο ΚΟΜΜΑ;

Ο Θύμιος Γεωργόπουλος;

•Ποιος την επομένη Πέμπτη 28/12/2024 στην εκπομπή «Επί του πιεστηρίου» στο KONTRA διέψευσε τις ψεύτικες διαρροές περί δήθεν δανειοδότησης του κόμματος;

Πράγματι ο Θύμιος Γεωργόπουλος.

• Ποιος είδε το όνομα του σε παραπολιτικές στήλες τις επόμενες μέρες με την σημείωση «Δυσαρέσκεια του 7ου ορόφου της Κουμουνδούρου στο πρόσωπο του Διευθυντή του κόμματος για τις άστοχες δηλώσεις του»;

Πράγματι ο Θύμιος Γεωργόπουλος.

Αυτά προς το παρόν, για να γίνουν μέρος των πραγματικών προθέσεων και της αλήθειας γνωστά.

Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή.

Εκτός και αν οι πηγές με νέες διαρροές συνεχίσουν τη δολοφονία χαρακτήρα, χωρίς να αναλαμβάνουν την ευθύνη, χωρίς ονοματεπώνυμο.

Σε αυτή την εκδοχή θα υπάρξουν νέες απαντήσεις, με τον τρόπο που εγώ έχω μαθει : Με ονοματεπώνυμο .

Με Τιμή

Ευθύμιος Γεωργόπουλος του Ιωάννη (Αντιστασιακού, Μακρονησιώτη και Αγωνιστή της Αριστεράς). Δείτε λιγότερα



