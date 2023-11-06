«Η Ελλάδα υποστηρίζει τις αξίες της Γαλλοφωνίας και δίνει μεγάλη σημασία σε όλα αυτά που διοργανώνονται στη γαλλόφωνη οικογένεια», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε χαιρετισμό του στην 35η ολομέλεια ευρωπαϊκής περιφέρειας της κοινοβουλευτικής συνέλευσης Γαλλοφωνίας.

Όπως επεσήμανε ο κ. Γεραπετρίτης, «βρισκόμαστε σε μία πολύ ανησυχητική περιφερειακή συγκυρία. Η Ελλάδα είναι στην άμεση γειτονία δύο μεγάλων συγκρούσεων».

«Από τον Φεβρουάριο του 2022, η Ευρώπη βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με έναν πόλεμο που διεξάγεται στην ήπειρό μας, στην Ουκρανία και που άλλαξε ριζικά τα δεδομένα στη γειτονιά μας. Ένας πόλεμος που έθεσε υπό αμφισβήτηση τις δημοκρατικές αξίες, τις οποίες υπερασπίζεται η γαλλόφωνη, όπως και η ευρύτερη διεθνής κοινότητα».

Όπως υπενθύμισε, «η Ελλάδα υιοθέτησε εξ αρχής τη σαφή θέση ότι η εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», ενώ σημείωσε ακόμη πως «εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της στην Ουκρανία και δεσμεύθηκε μαζί με άλλα κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα συνεχίσει να της παρέχει κάθε δυνατή στήριξη».

«Η Ελλάδα υπογραμμίζει σταθερά τις θεμελιώδεις αρχές που περιλαμβάνονται στον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως τον σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία όλων των κρατών».

«Είμαστε υπερήφανοι για τη συμμετοχή μας στον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας, μία κοινότητα αξιών στην οποία ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή», τόνισε.

Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε πως «η εισβολή στην Ουκρανία αποτέλεσε μία ισχυρή υπόμνηση ότι πολλές από τις βεβαιότητες με τις οποίες πορευόμασταν έως τώρα δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένες».

Δυστυχώς, όπως ανέφερε, γινόμαστε μάρτυρες μίας ακόμη τεράστιας κρίσης σε μια περιοχή, τη Μέση Ανατολή, η οποία βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στη χώρα μας.

«Μια περιοχή με την οποία η Ελλάδα συνδέεται με παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας. Μια περιοχή που έχει ήδη υποφέρει επί πολλές δεκαετίες», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Καταδικάσαμε απερίφραστα κάθε μορφής τρομοκρατία, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μας για την τραγική απώλεια τόσων αθώων ζωών. Υπογραμμίσαμε το δικαίωμα του Ισραήλ στη νόμιμη αυτοάμυνα, επισημαίνοντας ότι αυτή θα πρέπει να λάβει χώρα μέσα στα όρια του Διεθνούς Δικαίου και ιδίως, του ανθρωπιστικού Διεθνούς Δικαίου».

Αυτό, όπως ανέφερε, «υποδηλώνει τον σεβασμό στην αρχή της αναλογικότητας. Τονίσαμε ότι μία τρομοκρατική οργάνωση σαν τη Χαμάς δεν μπορεί να εκπροσωπεί και να ταυτίζεται με τον παλαιστινιακό λαό».

Από την πρώτη στιγμή, όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, η Ελλάδα παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις που περιλάμβαναν την καταδίκη της τρομοκρατίας, τη διάνοιξη ανθρωπιστικών διαύλων, την απελευθέρωση των αμάχων ομήρων, τη μη στοχοποίηση των αμάχων και τη διεξαγωγή διεθνούς διάσκεψης για την επίλυση της κρίσης.

Ακόμη, προχώρησε και σε πράξεις: «Λίγη ώρα πριν, αναχώρησε αεροσκάφος της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στο Σινά και εν τέλει στη λωρίδα της Γάζας, από όπου στη συνέχεια θα διοχετευθεί στους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη».

«Πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε την παροχή βοήθειας στους συνανθρώπους μας, όσο υφίσταται ανάγκη», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών. «Παράλληλα, εξετάζουμε από κοινού με τους εταίρους μας τρόπους για την απευθείας μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας δια θαλάσσης».

«Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την παύση των εχθροπραξιών προκειμένου η βοήθεια αυτή να φτάσει εγκαίρως, αλλά να φτάσουμε και σε μια βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή».

Ανέφερε ακόμη, ότι τις επόμενες ημέρες σκοπεύει να μεταβεί στο Παρίσι, προκειμένου να συζητήσει για το συντονισμό των δράσεων αυτών.

«Η Ελλάδα είναι πεπεισμένη ότι σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας αποτελεί παράγοντα σταθερότητας στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής πολυμέρειας», σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Θεωρούμε τον Οργανισμό, ως χώρο κοινών αξιών και αλληλεγγύης, κύριος στόχος του οποίου είναι η προάσπιση και προαγωγή του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, καθώς και η διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Η συνεισφορά της Γαλλοφωνίας σε έναν ασταθή κόσμο είναι πιο σημαντική μέσω της πολυμέρειας και χτίζει γέφυρες συνεννόησης ανάμεσα στους λαούς και τις κυβερνήσεις», επεσήμανε και κατέληξε:

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στις προσπάθειες της Γαλλοφωνίας, προκειμένου να προωθήσει τις αξίες που ενώνουν τον γαλλόφωνο κόσμο και τη σταθερότητα στον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

