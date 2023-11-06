Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες - Τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί

Στην δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι 1.034 δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών για το έτος 2022 (χρήση 2021).

Οι δηλώσεις αναρτήθηκαν στις 10:30 το πρωί και στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων (https://epitropielegxou.parliament.gr/) ανέλεγκτες από την Επιτροπή, όπως τις έχουν καταθέσει οι υπόχρεοι.

Η δημοσίευση των δημοσιοποιούμενων στοιχείων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, υπογραμμίζεται από την Επιτροπή πως επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται ολόκληρο το περιεχόμενό τους. Υπογραμμίζεται, πως σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το Νόμο δεν είναι επιτρεπτή η επιλεκτική δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων (παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 - στο εξής Ν.5026/2023).

Δείτε ΕΔΩ το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Δείτε ΕΔΩ το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα

Δείτε ΕΔΩ το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη

Δείτε ΕΔΩ το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα

Δείτε ΕΔΩ το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου

Δείτε ΕΔΩ το πόθεν έσχες του Γιάνη Βαρουφάκη

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ όλες τις δηλώσεις πόθεν έσχες

Πηγή: skai.gr

