Σακελλαροπούλου: Σε κλίμα συγκίνησης η συνάντηση με μέλη οικογενειών Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς

Με αισθήματα αλληλεγγύης και συγκίνηση η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την Γκάλια και τον Ιλάι Νταβίντ, μητέρα και αδερφό του 22χρονου Εβιατάρ Νταβίντ, καθώς και τον Ορίτ και την Αβιράμ Μείρ, μητέρα και θείο του Αλμόγκ Μέιρ, που κρατούνται όμηροι της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κυρία Σακελλαροπούλου εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της, καθώς και ολόκληρου του ελληνικού λαού, προς τις οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων και ευχήθηκε το ταχύτερο δυνατό την επιστροφή των ανθρώπων τους και την επικράτηση της ειρήνης στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, η ομηρία εκατοντάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων μικρά παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι, είναι τραύμα για τη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας και συνιστά ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα πολέμου, για το οποίο οι δράστες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.

Επίσης, τόνισε ότι η ανθρώπινη ζωή έχει αξία ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή ή θρήσκευμα και πρόσθεσε πως αυτό που προέχει είναι να απελευθερωθούν άμεσα και χωρίς όρους όλοι οι όμηροι.

Σημείωσε, ακόμη, ότι θα πρέπει να ενταθεί η διεθνής πίεση στη Χαμάς, ώστε να επιτρέψει την επικοινωνία των απαχθέντων και φυσικά την ασφαλή επιστροφή τους στις οικογένειες και τα σπίτια τους και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει ανεπιφύλακτα κάθε διπλωματική προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε με τη μητέρα του Αλμόγκ Μέιρ, η οποία, ιδιαίτερα συγκινημένη, μίλησε για το χρονικό της ομηρίας και την τελευταία επικοινωνία με τον γιο της, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της και εκφράζοντας το δράμα των οικογενειών και συγγενών που αγνοούν την τύχη των ανθρώπων τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

