Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που το 2021 ήταν ευρωβουλευτής δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές (φορολογούμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 108.900 ευρώ.

Από αλλοδαπής προέλευσης έσοδα δήλωσε το ποσό των 130.407,51 ευρώ. Από άλλη περίπτωση το ποσό των 54.912 ευρώ. Από ακίνητα το ποσό των 17.402,72 ευρώ και από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα το ποσό των 0,66 ευρώ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν κατέχει μετοχές ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως επίσης και δεν έχει τραπεζική θυρίδα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κατέχει συνολικά πέντε τραπεζικούς λογαριασμούς στην βελγική τράπεζα ING BELGIUM SA εκ των οποίων ο ένας είναι ύψους 528.652 ευρώ, εκ των οποίων 176.173 ευρώ από την διαχείριση γραφείου ευρωβουλευτή Βρυξελλών το ποσό των 167.436 ευρώ από εισοδήματα έτους και προηγούμενων ετών και δύο λογαριασμούς συνολικού ύψους 9.542 ευρώ από προηγούμενα έτη. Επίσης, διαθέτει και οκτώ άλλους λογαριασμούς 16.480 ευρώ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει 13 εγγραφές σε ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα σε Αττική και Ηράκλειο Κρήτης με διάφορα ποσοστά ιδιοκτησίας. Στην κατοχή του έχει ένα ΙΧ 1598 κυβικών που αγόρασε το 1992. Κατέχει 2% από το 1999 μετοχές της βιοτεχνικής επιχείρησης ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ.

Έχει δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές με υπολειπόμενο ποσό 19.895 ευρώ στην βελγική τράπεζα ING BELGΙQUW SA.

Πηγή: skai.gr

