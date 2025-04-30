Πολλά μηνύματα σε πολλούς αποδέκτες έστειλε η δημοσκόπηση της Pulse

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα στοιχεία που παρέθεσε η Pulse και ο γενικός διευθυντής της, Γιώργος Αράπογλου, στον ΣΚΑΪ δίνουν πολλά χρήσιμα μηνύματα στα κόμματα. Οι ερωτηθέντες, πριμοδοτώντας στην πρόθεση ψήφου τη Νέα Δημοκρατία με άνοδο μιας μονάδας, έκαναν σαφές πως οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τους μικροσυνταξιούχους και για όσους διαμένουν στο ενοίκιο λειτούργησαν θετικά. Για τη γαλάζια παράταξη έχει ανοίξει μια νέα εποχή. Η προοπτική των παροχών και της ΔΕΘ σε ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον αφήνει περιθώρια για νέα άνοδο. Είναι φυσιολογικό στο Μαξίμου να χαμογελούν μετά από καιρό γνωρίζοντας πως η υπόθεση των Τεμπών, με τη δικογραφία που θα έρθει στη Βουλή και την επικείμενη σύσταση προαναακριτικής επιτροπής, θα πιέσει την κυβερνητική παράταξη. Η πλειοψηφία επέστρεψε σε νούμερα ευρωεκλογών και ο πρώτος σταθμός είναι στην εκτίμηση ψήφου να φτάσει το 30%.

Η Πλεύση Ελευθερίας έχει μπει ήδη στα δύσκολα. Η διατήρηση στη ζώνη του 15% και σίγουρα η περαιτέρω άνοδος δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα πρέπει να αποδείξει το επόμενο διάστημα πως μπορεί να σταθεί δημοσκοπικά ως αξιωματική αντιπολίτευση προβάλλοντας ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, φέρνοντας παράλληλα έμπειρα στελέχη στο πλευρό της. Η απώλεια μισής μονάδας ήταν ένα πρώτο «καμπανάκι» πως δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός και ότι το κόμμα πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα.

Τα «σημάδια» εξακολουθούν να μην είναι καλά για ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Με πτώση μιας και μισής μονάδας αντίστοιχα οι «χαμηλές πτήσεις» για τους δυο βασικούς πυλώνες της κεντροαριστεράς συνεχίζονται. Είναι το μήνυμα του κόσμου πως οι μοναχικές πορείες δεν οδηγούν πουθενά; Θα πρέπει να ανεβάσουν τα «ντεσιμπέλ» απέναντι στην κυβέρνηση ή να βρουν τρόπο να επικοινωνήσουν αποτελεσματικότερα τα προγράμματά τους; Στη Χαριλάου Τρικούπη και στην Κουμουνδούρου έχει σημάνει «συναγερμός». Είναι πολύ πιθανό τα δυο κόμματα να χαράξουν διαφορετικές πορείες ως προς το αίτημα για προανακριτική επιτροπή ακολουθώντας την τακτική του Νοεμβρίου του 2023. Αυτό ίσως να τους απομακρύνει ακόμα πιο πολύ. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να πείσουν τους πολίτες πως είναι σε θέση να απειλήσουν τη Νέα Δημοκρατία.

Στα αξιοσημείωτα τη δημοσκοπήσης της Pulse, πέρα από το γεγονός πως στην εκτίμηση ψήφου 11 κόμματα εμφανίζονται να παίρνουν το εισιτήριο για τη Βουλή, είναι η μικρή άνοδος της Νέας Αριστεράς. Είναι η πρώτη μέτρηση της εταιρίας μετά την άρνηση του κόμματος του Αλέξη Χαρίτση να συμπορευτεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν φουντώσει οι φήμες το τελευταίο διάστημα για την επόμενη ημέρα στην Πατησίων και κατά πόσο ο πρόεδρος, που η πρότασή του για συνεργασία δεν πέρασε στην Κεντρική Επιτροπή, μπορεί να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Οι φήμες για παραίτηση, πάντως διαψεύστηκαν. Όλα θα λυθούν στο συνέδριο που θα γίνει στο τέλος Ιουνίου ή στην πορεία προς αυτό. Την επόμενη εβδομάδα θα συγκληθεί το Πολιτικό Γραφείο και εκτιμάται πως θα είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση. Είναι βασικό το κόμμα να εμφανίσει σημάδια ανάκαμψης το επόμενο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

