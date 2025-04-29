Θετική είναι η αποτίμηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση για την ενίσχυση των ενοικιαστών και των συνταξιούχων, σύμφωνα με τη μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η έρευνα της Pulse διενεργήθηκε στο διάστημα 25 με 28 Απριλίου, σε δείγμα 1.144 ενηλίκων με δικαίωμα ψήφου.

Ιδιαίτερα το μέτρο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για την ενίσχυση των ενοικιαστών, επικροτείται από το 57% του γενικού συνόλου και από το 62% των ενοικιαστών.

Θετική αποτίμηση και για το μέτρο υπέρ των συνταξιούχων

Στο ίδιο τέμπο οι απαντήσεις και σε ότι αφορά το μέτρο για την ενίσχυση των συνταξιούχων. Το 59% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το μέτρο βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό θεωρεί μεν θετική την απόφαση της κυβέρνησης, αλλά όχι αρκετή για να επιλύσει τα προβλήματα ρευστότητας της κοινωνίας.

Επιπλέον μέτρα για την ενίσχυση της μεσαίας τάξης

Όσον αφορά στα επιπλέον μέτρα που απαιτούνται για την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, το μήνυμα των πολιτών, μέσω της δημοσκόπησης της Pulse, προς την κυβέρνηση, είναι σαφές. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (82%), δήλωσε ότι χρειάζονται, ενώ μόλις το 8% δήλωσε ότι διαφωνεί.

Εκλογές... σύντομα ή το 2027;

Ακριβώς στη... μέση είναι κομμένες οι απόψεις των πολιτών για το πότε πρέπει να διεξαχθούν εθνικές εκλογές. Το 39% επιθυμεί η χώρα να πάει στις κάλπες το συντομότερο δυνατό, ενώ ένα άλλο 39% θέλει οι εκλογές να διεξαχθούν όπως προβλέπεται το 2027. Υπάρχει και ένα «ενδιάμεσο» 14%, που «προτείνει» οι εκλογές να γίνουν το 2026.

Πρόθεση ψήφου - Διατηρεί, με απώλειες, τη 2η θέση η Πλεύση Ελευθερίας

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία δείχνει να κερδίζει σχεδόν μία μονάδα, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας, παρ' ότι παρουσιάζει πτώση στα ποσοστά της, διατηρεί, με ισχνό προβάδισμα, τη 2η θέση έναντι του ΠΑΣΟΚ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε χαμηλές... πτήσεις με 7%, ενώ πέντε κόμματα βρίσκονται στο όριο εισόδου στη Βουλή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.