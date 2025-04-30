Σε ρυθμούς προανακριτικής για Καραμανλή κινείται το ΠΑΣΟΚ - Η σύσκεψη Ανδρουλάκη με τα μέλη της Προανακριτικής

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σε ρυθμούς προανακριτικής κινείται το ΠΑΣΟΚ με την ηγεσία να περιμένει την ανακοίνωση της δικογραφίας για τον Κώστα Καραμανλή να ανακοινωθεί στη Βουλή και το πράσινο φως για να μπορέσουν τα κόμματα να μελετήσουν τα στοιχεία, ώστε να ενεργοποιήσει την κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του αιτήματος για προανακριτική επιτροπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη στρατηγική του κόμματος για το θέμα συζήτησαν σε σύσκεψη ο Νίκος Ανδρουλάκης, και οι τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που μετέχουν στην προανακριτική επιτροπή (Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη και Γιώργος Μουλκιώτης).

Τον τόνο για τη γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη και την απόφαση για μελέτη των στοιχείων και σύσταση αιτήματος για προανακριτική επιτροπή για τον πρώην υπουργό μεταφορών Κώστα Καραμανλή, έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.

«Όποτε έρχεται ένα δικαστικό πόρισμα ή μία δικογραφία για το ζήτημα των Τεμπών και προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις για ποινικές ευθύνες, το ΠΑΣΟΚ, αφού τις αξιολογήσει, θα δούμε τι ευθύνες είναι αυτές, αν δηλαδή είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα ή κακουργηματικού - που θα αφορούν στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων - και προφανώς θα πάρει πρωτοβουλία για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Έχουμε άλλωστε 30 βουλευτές να υπογράψουν το αίτημα», σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στην εκπομπή «Newsroom» του τηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤnews.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα κινηθεί θεσμικά και σε τρεις άξονες. Θα μελετήσουν προσεκτικά τη δικογραφία, θα κινηθούν αυτόνομα (αφού για αίτημα προανακριτικής έχουν τον απαραίτητο αριθμό των 30 βουλευτών) και θα πιέσουν να λειτουργήσει η προανακριτική επιτροπή και να μην επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό με την περίπτωση του Χρήστου Τριαντόπουλου που παραπέμφθηκε απευθείας στον φυσικό δικαστή χωρίς πλήρη λειτουργία της προανακριτικής της Βουλής, γεγονός που χαρακτηρίζουν στελέχη της πράσινης παράταξης ως «καταστρατήγηση του Συντάγματος».

«Εφόσον παραπέμπονται για κακούργημα οι υφιστάμενοι των υπουργών, προφανώς η πρόταση θα περιλαμβάνει για το ίδιο αδίκημα τους υπουργούς», λένε έμπειρα στελέχη που περιμένουν να μελετήσουν διεξοδικά τη δικογραφία. Θυμίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ήδη δυο αιτήματα για προανακριτικές επιτροπές, για τον Κώστα Καραμανλή και τον Χρήστο Σπίρτζη επί του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά και για τον Χρήστο Τριαντόπουλο για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών και εξηγούν ότι με τον ίδιο τρόπο θα κινηθούν και αυτή τη φορά, αυτόνομα χωρίς διαβούλευση με άλλα κόμματα. Βέβαια, στην τωρινή συγκυρία υπάρχει ένας αστερίσκος για την περίπτωση του Χρήστου Σπίρτζη, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει παραγραφή των ενδεχόμενων αδικημάτων και νομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι δεν μπορεί να ληφθεί κάποια πρωτοβουλία για προανακριτική.

Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένονται και άλλες δικογραφίες να οδηγηθούν στη Βουλή.

Πηγή: skai.gr

