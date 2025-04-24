Ποιο είναι το επόμενο «πακέτο παροχών» που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός

Του Βαγγέλη Δουράκη

Μπορεί το πρωτογενές πλεόνασμα «μαμούθ» να άνοιξε «παράθυρο ευκαιρίας» το οποίο και εκμεταλλεύτηκε το Μέγαρο Μαξίμου ανακοινώνοντας παροχές οι οποίες προγραμματίζονταν αρχικά για τον Σεπτέμβρη, αυτό όμως δεν σημαίνει πως το «πακέτο» των παρεμβάσεων «έκλεισε». Αντίθετα, γεμίζει και πάλι, μόνον που τα νέα «δώρα» είναι διαφορετικού τύπου και αφορούν άλλες κατηγορίες δικαιούχων. Και είναι ήδη στο τραπέζι του Πρωθυπουργού.

Αυτή τη στιγμή αποφασίστηκε να χορηγηθεί το υποκατάστατο της 13ης σύνταξης, δηλαδή το επίδομα των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και η επιστροφή ενοικίου σε «ευάλωτα» νοικοκυριά. Η δέσμη μέτρων όμως που ακολουθεί και θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα της Κυβέρνησης για παροχές

Η βασική κατεύθυνση ακούει στη φράση «μειώσεις φόρων»: Θα πρόκειται για μια δέσμη μέτρων που φιλοδοξεί να περιορίσει τα φορολογικά βάρη κυρίως στα μεσαία εισοδήματα.

Στο κυβερνητικό τραπέζι βρίσκονται παρεμβάσεις που αφορούν στην άμεση φορολογία και εστιάζουν αυτή τη φορά στα μεσαία εισοδήματα, τα οποία και θεωρείται πως έχουν τραβήξει όλο το «κουπί» σε δύσκολες περιόδους (μνημόνια, κορονοϊός, ενεργειακή κρίση) εξοφλώντας μέχρι το τελευταίο ευρώ τις υποχρεώσεις τους προς το Κράτος, χωρίς να έχουν πάρει ούτε … λεπτό του ευρώ ενίσχυση.

Στη σχετική λίστα βρίσκονται αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, στα τεκμήρια διαβίωσης, τον ΕΝΦΙΑ, την αυτοτελή φορολόγηση των ενοικίων, την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων και ενδεχομένως, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τις επιχειρήσεις.

Στο τραπέζι και μία ακόμη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% ή 1%. Όλα τα προαναφερόμενα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα πρέπει να θεωρούνται «κλειδωμένα» με αυτό που απομένει να είναι η «λεπτομέρεια» που όμως συνήθως είναι και αυτή που κάνει τη διαφορά: Από τη μια όσον αφορά στα τελικά κόστη για τα Κρατικά Ταμεία και από την άλλη στην ... τσέπη των πολιτών.

Το «ψαλίδι» σε έμμεσους φόρους, δεν έχει μπει στην «κουβέντα», εντούτοις τίποτε δεν αποκλείεται όσο ο προϋπολογισμός υπεραποδίδει συνεχίζοντας να τροφοδοτεί τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο σε συνδυασμό με το «δώρο» της Κομισιόν για τις αμυντικές δαπάνες, στοιχεία που μπορεί να διαμορφώσουν ένα τέτοιο περιβάλλον το οποίο θα επιτρέψει ακόμη πιο γενναίες φοροελαφρύνσεις.

Η δέσμη μέτρων που έπεσε στο τραπέζι

Αναλυτικά, η δέσμη που μελετά η Κυβέρνηση:

- Αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας: Είναι από τις παρεμβάσεις που έχουν πάρει «πράσινο φως». Θα δοθεί έμφαση στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης και συγκεκριμένα σε εκείνους που έχουν εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ. Οι προτάσεις που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση είναι:

-> Επανασχεδιασμός της φορολογικής κλίμακας με προσθήκη νέων ενδιάμεσων φορολογικών συντελεστών για τα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ. Στο τραπέζι και η μείωση των υφιστάμενων ενδιάμεσων συντελεστών κατά 2 έως 3%.

-> Αύξηση του εισοδήματος πάνω από το οποίο θα εφαρμόζεται ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής. Σήμερα ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής 44% επιβάλλεται στο τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ. Γίνεται λόγος για επιβολή του εν λόγω υψηλού συντελεστή σε εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ.

- Αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ: Το αρχικό σχέδιο ήταν να επανεξεταστεί η προσαύξηση στον φόρο για ιδιοκτησίες άνω των 400.000 ευρώ. Εντούτοις, το «δυνατό χαρτί» είναι η πρόταση για οριζόντια κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην α’ κατοικία. Μια παρέμβαση πάντως που έχει υψηλό κόστος και θα χρειαστεί να βρεθούν ενδεχομένως και «αντίμετρα».

- «Κούρεμα» κατά 30% των τεκμηρίων διαβίωσης σε πρώτη φάση και πλήρης κατάργησή τους σε βάθος χρόνου.

- Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τις επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματά τους.

- Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων: Έχουν πέσει στο τραπέζι και νέες παρεμβάσεις, μετά την τιμαριθμοποίηση της κλίμακας.



Πηγή: skai.gr

